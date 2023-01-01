У військкоматах 11 областей викрили масштабну схему ухилення від призову, – Офіс генпрокурора





Про це



Виявлено та вилучено медичну документацію, журнали реєстрації медичних висновків, довідок амбулаторних пацієнтів, інші медичні та облікові документи. За адресами місць проживання ухилянтів виявлено та вилучено оригінали довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я, тимчасові посвідчення військовозобов’язаних із зазначенням непридатності до військової служби.



За даними слідства, службові особи районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в областях, діючи спільно з членами військово-лікарської комісії, при посередництві третіх осіб, налагодили схему видачі довідок про визнання чоловіків непридатними до військової служби за станом здоров’я. В подальшому військовозобов’язаних знімали з військового обліку. Така послуга в середньому коштувала 6000 доларів США.



Під час перевірки частини військовозобов’язаних установлено, що вони навіть не прибували для проходження ВЛК. Про це, в тому числі, свідчить відсутність будь-яких відомостей про них в електронній системі охорони здоров’я. Отримані довідки про непридатність до військової служби вони використовували для виїзду за кордон.



Слідство триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру причетним до вчинення злочинів особам.



Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України, за оперативного супроводу ДКР Нацполіції України та ВБ СБУ.

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