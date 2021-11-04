«Приватбанк» продовжив дію прострочених карток на два роки
Сьогодні, 02:56
Із 1 серпня державний "Приватбанк" подовжив період використання всіх карток на 24 місяця.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Зазначається, що клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони працюватимуть ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.
У "Приватбанку" уточнили, що за картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:
◾ оплата в магазинах по POS-терміналу;
◾ зняття готівки в банкоматах;
◾ операції в Приват24;
◾ поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).
Водночас для оплат в інтернеті банк пропонує створити Digital картку в "Приват24" і перерахувати на неї кошти.
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Про це повідомляє пресслужба банку.
Зазначається, що клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони працюватимуть ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.
У "Приватбанку" уточнили, що за картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:
◾ оплата в магазинах по POS-терміналу;
◾ зняття готівки в банкоматах;
◾ операції в Приват24;
◾ поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).
Водночас для оплат в інтернеті банк пропонує створити Digital картку в "Приват24" і перерахувати на неї кошти.
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