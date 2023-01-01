2 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження старша інспекторка сектору комунікації ГУНП у Волинській області Анна Павловська (на фото) та підприємець Сергій Лавренюк.
Також особисте свято відзначає графічний дизайнер, каліграф, засновник міжнародного фестивалю «Простір літер» Кирило Ткачов.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Ілля та Іван.
Зичимо усім міцного здоров’я, злагоди й достатку.
2 серпня вшановують пам’ять святого пророка Іллі – одного з найбільших пророків Старого Завіту. За свою полум’яну ревність пророк Ілля був узятий на небо живим на вогненній колісниці.
2 серпня - Міжнародний день голокосту ромів, а в Україні відзначають День аеромобільних військ.
2 серпня 1990-го Патріарх Московський Алексій ІІ здійснив візит до Луцька.
Служив у кафедральному соборі Святої Трійці, закликав до активної протидії УАПЦ та висловив думку, що українське національне відродження «несе загрозу» цілісності української нації.
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Також особисте свято відзначає графічний дизайнер, каліграф, засновник міжнародного фестивалю «Простір літер» Кирило Ткачов.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Ілля та Іван.
Зичимо усім міцного здоров’я, злагоди й достатку.
2 серпня вшановують пам’ять святого пророка Іллі – одного з найбільших пророків Старого Завіту. За свою полум’яну ревність пророк Ілля був узятий на небо живим на вогненній колісниці.
2 серпня - Міжнародний день голокосту ромів, а в Україні відзначають День аеромобільних військ.
2 серпня 1990-го Патріарх Московський Алексій ІІ здійснив візит до Луцька.
Служив у кафедральному соборі Святої Трійці, закликав до активної протидії УАПЦ та висловив думку, що українське національне відродження «несе загрозу» цілісності української нації.
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