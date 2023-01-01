Добрі новини від ВолиньPost за 1 серпня

Бійцям і бійчиням, які боронять рідну землю від російських окупантів, вкрай важлива допомога кожного та кожної із нас. Тож вкотре дякуємо усім, хто своїми зусиллями наближає Перемогу. Підбірка добрих новин – для вас і про вас!Сьогодні, 1 серпня, нагадаємо вам про таке:Студентка факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українкизаймається волонтерською діяльністю у Німеччині.Дівчина стала частиною потужної благодійної організації у Німеччині «Жовто-блакитний хрест» («Blau-Gelbes-Kreuz»), де разом з іншими українцями та німецькими благодійниками допомагає Батьківщині.Працівники підприємства провели ремонтні роботи та перефарбували транспортний засіб у відповідний колір. Авто з невеликим пробігом, призначене для аварійно-ремонтних робіт повністю укомплектоване відповідним устаткуванням. Зокрема, автономним зварювальним генератором, генератором струму, ремонтним столом та буржуйкою для обігріву.28 липня у Ратнівській громаді народилась нова сімʼя. Свої долі та серця поєднали військовослужбовець ЗСУзі своєю коханоюОлександр із 2020 року боронить Україну. Після короткої відпустки чоловік знову їде на фронт, а дружина чекатиме його з якнайшвидшою перемогою!Учасники Народного аматорського ансамблю бального танцю «Юність» КЗ «Палац культури міста Луцька» під керівництвом Олени та Анатолія Янчуків тріумфували на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Верховина STAR – FEST».Так, лучани завоювали перші премії у 5 номінаціях та Гран-прі за хореографічну постановку «Чекає матуся» (вільна танцювальна категорія), присвячену матерям воїнів-захисників України.Цієї ночі Москву знову атакували безпілотники. Один БПЛА влучив у бізнес-центр Москва-Сіті, пошкоджено фасад будівлі на рівні 21 поверху.За даними «Shot», пошкоджено 150 «квадратів» заскління на будівлі бізнес-центру. На 21 поверсі вежі будівлі, яку атакував безпілотник, розташоване Міністерство економічного розвитку РФ.Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники ліквідували 500 окупантів, 23 артилерійські системи, 17 ББМ, 10 безпілотників та 5 танків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.23 орієнтовно склали:• особового складу − близько 246 690 (+500) осіб,• танків − 4 216 (+5) од,• бойових броньованих машин − 8 205 (+17) од,• артилерійських систем − 4 839 (+23) од,• РСЗВ − 699 (+0) од,• засобів ППО − 462 (+2) од,• літаків − 315 (+0) од,• гелікоптерів − 311 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 027 (+10) од,• крилатих ракет − 1 347 (+0) од,• кораблів/катерів − 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 324 (+32) од,• спеціальної техніки − 718 (+3) од.«Національний Альянс» та фестиваль «Бандерштат» збирають активну молодь на дводенний лідерський кемп у Луцьку під назвою «Школа Бандерштату». Перша «Школа Бандерштату» відбудеться 16-17 серпня на іподромі у Луцьку.У програмі – 2 навчальних дні, гутірки із засновниками «Національного Альянсу», фестивалю «Бандерштат» та інших заходів патріотичного спрямування, розмови про організацію та управління проєктами, інструменти впливу та навичок критичного менеджменту, переваги активних учасників громадського середовища, історії та досвід організаторів патріотичних та культурних заходів. Буде також вечірня ватра та можливість поспілкуватися зі спікерами особисто.Участь безкоштовна. Форму для реєстрації та решту деталей організатори обіцяють надати згодом.В Україну 1 серпня повернулися десять дітей, яких депортувала росія.Про це написав виконавчий директор організації Save UkraineДітей зустріли в селі Кортеліси Волинської області.Save Ukraine провела вже девʼять рятувальних місій, під час яких повернула в Україну 141 дитину