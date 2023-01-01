В Україну повернули 10 дітей, яких депортувала росія: їх зустріли на Волині. ВІДЕО





Про це написав виконавчий директор організації Save Ukraine Микола Кулеба.



Дітей зустріли в селі Кортеліси Волинської області.



Save Ukraine провела вже девʼять рятувальних місій, під час яких повернула в Україну 141 дитину





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україну 1 серпня повернулися десять дітей, яких депортувала росія.Про це написав виконавчий директор організації Save UkraineДітей зустріли в селі Кортеліси Волинської області.Save Ukraine провела вже девʼять рятувальних місій, під час яких повернула в Україну 141 дитину

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