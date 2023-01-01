В Україну повернули 10 дітей, яких депортувала росія: їх зустріли на Волині. ВІДЕО

В Україну повернули 10 дітей, яких депортувала росія: їх зустріли на Волині. ВІДЕО
В Україну 1 серпня повернулися десять дітей, яких депортувала росія.

Про це написав виконавчий директор організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Дітей зустріли в селі Кортеліси Волинської області.

Save Ukraine провела вже девʼять рятувальних місій, під час яких повернула в Україну 141 дитину


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Теги: Микола Кулеба, депортація
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