В Україну повернули 10 дітей, яких депортувала росія: їх зустріли на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:33
В Україну 1 серпня повернулися десять дітей, яких депортувала росія.
Про це написав виконавчий директор організації Save Ukraine Микола Кулеба.
Дітей зустріли в селі Кортеліси Волинської області.
Save Ukraine провела вже девʼять рятувальних місій, під час яких повернула в Україну 141 дитину
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це написав виконавчий директор організації Save Ukraine Микола Кулеба.
Дітей зустріли в селі Кортеліси Волинської області.
Save Ukraine провела вже девʼять рятувальних місій, під час яких повернула в Україну 141 дитину
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Завтра на Волинь прибуває гуманітарна місія «На щиті»: коли зустрінуть полеглих Героїв
Сьогодні, 22:16
На фронті загинув волинянин Роман Пилипчук
Сьогодні, 22:00
В Україну повернули 10 дітей, яких депортувала росія: їх зустріли на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:33
Білоруські гелікоптери порушили державний кордон Польщі
Сьогодні, 21:15
Медіа