На фронті загинув волинянин Роман Пилипчук
Сьогодні, 22:00
Жалобна новина з фронту надійшла для Поромівської громади та всієї Волині. 26 липня під час виконання бойового завдання загинув захисник України Роман Пилипчук, 1997 року народження, житель села Морозовичі.
Про це повідомив голова Пороміської громади Олег Савчук.
Інформацію щодо прибуття тіла та чину похорону повідомимо згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї та всім, хто знав Романа Пилипчука. Вічна пам’ять Герою!
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Про це повідомив голова Пороміської громади Олег Савчук.
Інформацію щодо прибуття тіла та чину похорону повідомимо згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї та всім, хто знав Романа Пилипчука. Вічна пам’ять Герою!
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