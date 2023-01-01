На фронті загинув волинянин Роман Пилипчук

Роман Пилипчук, 1997 року народження, житель села Морозовичі.



Про це повідомив голова Пороміської громади Олег Савчук.



Інформацію щодо прибуття тіла та чину похорону повідомимо згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї та всім, хто знав Романа Пилипчука. Вічна пам’ять Герою!



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