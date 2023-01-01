Завтра на Волинь прибуває гуманітарна місія «На щиті»: коли зустрінуть полеглих Героїв

У середу 2 серпня орієнтовно о 10:30 до Луцька прибуває гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.Про це повідомила волонтеркаЗустрічатимуть полеглих захисників о 10:00 при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil».Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлятимуть окремо.Волонтери вкотре озвучують прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.Просять гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»!