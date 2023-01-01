Завтра на Волинь прибуває гуманітарна місія «На щиті»: коли зустрінуть полеглих Героїв

Завтра на Волинь прибуває гуманітарна місія «На щиті»: коли зустрінуть полеглих Героїв
У середу 2 серпня орієнтовно о 10:30 до Луцька прибуває гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

Зустрічатимуть полеглих захисників о 10:00 при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil».

Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлятимуть окремо.

Волонтери вкотре озвучують прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

Просять гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.

Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: «На щиті»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра на Волинь прибуває гуманітарна місія «На щиті»: коли зустрінуть полеглих Героїв
Сьогодні, 22:16
На фронті загинув волинянин Роман Пилипчук
Сьогодні, 22:00
В Україну повернули 10 дітей, яких депортувала росія: їх зустріли на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:33
Білоруські гелікоптери порушили державний кордон Польщі
Сьогодні, 21:15
У Польщі заявили про невдячність України: МЗС запросило посла на розмову
Сьогодні, 21:02
Схожі новини
Завтра, 31 липня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті» Завтра, 31 липня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
30 липень, 22:07
Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті» Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
27 липень, 09:37
Завтра до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті» Завтра до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
25 липень, 22:21
Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті» Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
12 липень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра на Волинь прибуває гуманітарна місія «На щиті»: коли зустрінуть полеглих Героїв
Сьогодні, 22:16
 0
На фронті загинув волинянин Роман Пилипчук
Сьогодні, 22:00
 0
В Україну повернули 10 дітей, яких депортувала росія: їх зустріли на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:33
 0
Білоруські гелікоптери порушили державний кордон Польщі
Сьогодні, 21:15
 0
У Польщі заявили про невдячність України: МЗС запросило посла на розмову
Сьогодні, 21:02
 0
Медіа
відео
1/8