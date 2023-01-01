Завтра на Волинь прибуває гуманітарна місія «На щиті»: коли зустрінуть полеглих Героїв
Сьогодні, 22:16
У середу 2 серпня орієнтовно о 10:30 до Луцька прибуває гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
Зустрічатимуть полеглих захисників о 10:00 при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil».
Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлятимуть окремо.
Волонтери вкотре озвучують прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
Просять гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.
Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»!
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Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
Зустрічатимуть полеглих захисників о 10:00 при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil».
Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлятимуть окремо.
Волонтери вкотре озвучують прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
Просять гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.
Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»!
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