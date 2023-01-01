Зеленський поіменно відзначив воїнів, які нищать ворога та Півдні і Донбасі

Президент України Володимир Зеленський поіменно відзначив воїнів, які на Донбасі та півдні знищують ворогів.Про це йдеться у його вечірньому зверненні.«Хочу сьогодні більш конкретно, поіменно відзначити наших воїнів із напрямків на Донбасі та на півдні нашої держави. Воїнів, чия хоробрість, чия відвага особливі. Історія кожного з них — це справжній героїзм.Солдат, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Солдат, 28-ма окрема механізована бригада. Солдат, 30-та окрема механізована бригада. Солдат, 33-тя окрема механізована бригада.Старший солдат, 5-та окрема штурмова бригада. Старший солдат, 214-й окремий спеціальний батальйон. Старший солдат, 55-та окрема артилерійська бригада. Старший солдат, 24-та окрема механізована бригада.Молодший сержант, 3-тя окрема штурмова бригада. Молодший сержант, 36-та окрема бригада морпіхів. Молодші сержанти, сержант– усі троє зі складу 65-ї окремої механізованої бригади. Молодший сержант, 110-та окрема механізована бригада.Сержант, 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Сержант, 47-ма окрема механізована бригада. Старший сержант, 22-га окрема механізована бригада.Лейтенант, 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Майор Ярослав Волянський, 44-та окрема артилерійська бригада.Я дякую вам, хлопці, за знищених ворогів та за врятованих вами побратимів! Я пишаюся вашими результатами! Ви – гордість України.Слава всім нашим воїнам! Слава кожному й кожній, хто бʼється за Україну, хто допомагає нам наближати нашу перемогу!» — сказав глава держави.