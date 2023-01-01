Зеленський поіменно відзначив воїнів, які нищать ворога та Півдні і Донбасі
01 серпень, 22:50
Президент України Володимир Зеленський поіменно відзначив воїнів, які на Донбасі та півдні знищують ворогів.
Про це йдеться у його вечірньому зверненні.
«Хочу сьогодні більш конкретно, поіменно відзначити наших воїнів із напрямків на Донбасі та на півдні нашої держави. Воїнів, чия хоробрість, чия відвага особливі. Історія кожного з них — це справжній героїзм.
Солдат Андрій Калкутін, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Солдат Павло Карасьов, 28-ма окрема механізована бригада. Солдат Віктор Константюк, 30-та окрема механізована бригада. Солдат Роман Сидорчук, 33-тя окрема механізована бригада.
Старший солдат Андрій Гора, 5-та окрема штурмова бригада. Старший солдат Дмитро Гуменюк, 214-й окремий спеціальний батальйон. Старший солдат Микола Заручевський, 55-та окрема артилерійська бригада. Старший солдат Ярослав Ільків, 24-та окрема механізована бригада.
Молодший сержант Тарас Вознюк, 3-тя окрема штурмова бригада. Молодший сержант Сергій Савчук, 36-та окрема бригада морпіхів. Молодші сержанти Микола Пайцан і Михайло Щербан, сержант Ігор Аполітов – усі троє зі складу 65-ї окремої механізованої бригади. Молодший сержант Руслан Кривалець, 110-та окрема механізована бригада.
Сержант Сергій Дацків, 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Сержант Олександр Пшеничук, 47-ма окрема механізована бригада. Старший сержант Андрій Самогальський, 22-га окрема механізована бригада.
Лейтенант Ігор Литвин, 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Майор Ярослав Волянський, 44-та окрема артилерійська бригада.
Я дякую вам, хлопці, за знищених ворогів та за врятованих вами побратимів! Я пишаюся вашими результатами! Ви – гордість України.
Слава всім нашим воїнам! Слава кожному й кожній, хто бʼється за Україну, хто допомагає нам наближати нашу перемогу!» — сказав глава держави.
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Про це йдеться у його вечірньому зверненні.
«Хочу сьогодні більш конкретно, поіменно відзначити наших воїнів із напрямків на Донбасі та на півдні нашої держави. Воїнів, чия хоробрість, чия відвага особливі. Історія кожного з них — це справжній героїзм.
Солдат Андрій Калкутін, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Солдат Павло Карасьов, 28-ма окрема механізована бригада. Солдат Віктор Константюк, 30-та окрема механізована бригада. Солдат Роман Сидорчук, 33-тя окрема механізована бригада.
Старший солдат Андрій Гора, 5-та окрема штурмова бригада. Старший солдат Дмитро Гуменюк, 214-й окремий спеціальний батальйон. Старший солдат Микола Заручевський, 55-та окрема артилерійська бригада. Старший солдат Ярослав Ільків, 24-та окрема механізована бригада.
Молодший сержант Тарас Вознюк, 3-тя окрема штурмова бригада. Молодший сержант Сергій Савчук, 36-та окрема бригада морпіхів. Молодші сержанти Микола Пайцан і Михайло Щербан, сержант Ігор Аполітов – усі троє зі складу 65-ї окремої механізованої бригади. Молодший сержант Руслан Кривалець, 110-та окрема механізована бригада.
Сержант Сергій Дацків, 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Сержант Олександр Пшеничук, 47-ма окрема механізована бригада. Старший сержант Андрій Самогальський, 22-га окрема механізована бригада.
Лейтенант Ігор Литвин, 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Майор Ярослав Волянський, 44-та окрема артилерійська бригада.
Я дякую вам, хлопці, за знищених ворогів та за врятованих вами побратимів! Я пишаюся вашими результатами! Ви – гордість України.
Слава всім нашим воїнам! Слава кожному й кожній, хто бʼється за Україну, хто допомагає нам наближати нашу перемогу!» — сказав глава держави.
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