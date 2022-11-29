У Польщі заявили про невдячність України: МЗС запросило посла на розмову

У Польщі заявили про невдячність України: МЗС запросило посла на розмову
Посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького запросили до Міністерства закордонних справ України через висловлювання міністра канцелярії президента, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача щодо невдячності України.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Зазначають, що під час зустрічі було наголошено, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними.

"Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє", - наголосили в МЗС.

Раніше Пшидач заявив, що Україна отримала велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".

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Теги: Польща, МЗС
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