Погода у Луцьку на завтра, 2 серпня
Сьогодні, 20:00
У середу, 2 серпня, ввечері у Луцьку на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +18° до +24°.
Народний прогноз погоди: 2 серпня вшановується пам'ять пророка Іллі. У народі вважається, що з Іллі йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще довго. У цей час встановлюється помірне тепло. Світловий день іде на спад, а ночі – на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім – до тихого дощу, грім гучний – до зливи, грім безперервний – буде град; грім гримить довго і не різко – до негоди, якщо ж уривчасто і не тривало – буде ясно.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +18° до +24°.
Народний прогноз погоди: 2 серпня вшановується пам'ять пророка Іллі. У народі вважається, що з Іллі йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще довго. У цей час встановлюється помірне тепло. Світловий день іде на спад, а ночі – на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім – до тихого дощу, грім гучний – до зливи, грім безперервний – буде град; грім гримить довго і не різко – до негоди, якщо ж уривчасто і не тривало – буде ясно.
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