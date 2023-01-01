Погода у Луцьку на завтра, 2 серпня

У середу, 2 серпня, ввечері у Луцьку на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +18° до +24°.2 серпня вшановується пам'ять пророка Іллі. У народі вважається, що з Іллі йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще довго. У цей час встановлюється помірне тепло. Світловий день іде на спад, а ночі – на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім – до тихого дощу, грім гучний – до зливи, грім безперервний – буде град; грім гримить довго і не різко – до негоди, якщо ж уривчасто і не тривало – буде ясно.