Із 1 серпня українці, що втратили житло через війну, можуть подати через «Дію» заявку на компенсацію





Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише



Подати заявку на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку можна через застосунок "Дія".



У міністерстві пояснили, що отримати компенсацію зможуть тільки одноосібні власники житла, яке:



◾ було зруйноване через бойові дії після 24 лютого,



◾ не підлягає відновленню,



◾ розміщене на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.



Найперше потерпілим необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо вони цього ще не зробили), а після цього - заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою єВідновлення в "Дії".



За інформацією Мінінфраструктури, заяви розглядатиме спеціальна комісія, створена при органах місцевого самоврядування. Ці ж комісії обстежуватимуть знищене житло та ухвалюватимуть рішення про надання компенсації.



Також невдовзі подати заяву на отримання компенсації можна буде через ЦНАП, нотаріуса та орган соціального захисту. Компенсацію надаватимуть у формі електронного житлового сертифікату, який можна буде використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках, або ж інвестиції в майбутню нерухомість.



Наступним етапом розвитку програми допомоги, додали у відомстві, стане виплата коштів для будівництва нового приватного будинку на власній земельній ділянці. Відповідний механізм наразі розробляє Міністерство відновлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 серпня стартує другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване через російську агресію.Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише LB.ua Подати заявку на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку можна через застосунок "Дія".У міністерстві пояснили, що отримати компенсацію зможуть тільки одноосібні власники житла, яке:◾ було зруйноване через бойові дії після 24 лютого,◾ не підлягає відновленню,◾ розміщене на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.Найперше потерпілим необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо вони цього ще не зробили), а після цього - заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою єВідновлення в "Дії".За інформацією Мінінфраструктури, заяви розглядатиме спеціальна комісія, створена при органах місцевого самоврядування. Ці ж комісії обстежуватимуть знищене житло та ухвалюватимуть рішення про надання компенсації.Також невдовзі подати заяву на отримання компенсації можна буде через ЦНАП, нотаріуса та орган соціального захисту. Компенсацію надаватимуть у формі електронного житлового сертифікату, який можна буде використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках, або ж інвестиції в майбутню нерухомість.Наступним етапом розвитку програми допомоги, додали у відомстві, стане виплата коштів для будівництва нового приватного будинку на власній земельній ділянці. Відповідний механізм наразі розробляє Міністерство відновлення.

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