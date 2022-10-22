У Рованцях п'янючий водій в'їхав у опору та дорожній знак

У Рованцях п'янючий водій в'їхав у опору та дорожній знак
Сьогодні, 1 серпня, у Рованцях 49-річний водій Skoda Fabia не вибрав безпечної швидкості та скоїв наїзд на опору і дорожній знак. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Луцьке районне управління поліції.

Інформують, що на місце події прибули працівники групи реагування патрульної поліції. Водія відразу освідували та встановили, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння - понад 3,05 проміле, що перевищує норму в 15 разів.

Поліцейські склали на правопорушника адміністративні протоколи статтями 124, 130 та 139 КУпАП та вилучили транспортний засіб на штрафмайданчик.

У поліції наголошують, що керування напідпитку створює загрозу як для самого водія, так і для інших учасників дорожнього руху! Штраф за такі дії становить від 17 тисяч гривень та позбавлення права керування як мінімум на 1 рік, але в таких справах рішення приймає суд.

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Теги: аварія, Рованці
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