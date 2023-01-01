Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Романом Печерським

Романом Печерським.



Про це



"Просимо завтра, 02 серпня, орієнтовно о 11:30 годині жителів сіл Дерно, Хром’яків, Дідичі, Залісоче, селища Олика та усіх небайдужих мешканців громади вийти гідно зустріти траурний кортеж нашого захисника. О 12-ій годині у рідній домівці селища Олика (вулиця Садова, будинок 6) відбудеться прощання з нашим Героєм", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що заупокійна панахида відбудеться в храмі Вознесіння Господнього ПЦУ смт Олика. Поховають воїна на місцевому кладовищі селища Олика.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 2 серпня, на Волині прощатимуться із загиблим ГероємПро це повідомили в Олицькій громаді."Просимо завтра, 02 серпня, орієнтовно о 11:30 годині жителів сіл Дерно, Хром’яків, Дідичі, Залісоче, селища Олика та усіх небайдужих мешканців громади вийти гідно зустріти траурний кортеж нашого захисника. О 12-ій годині у рідній домівці селища Олика (вулиця Садова, будинок 6) відбудеться прощання з нашим Героєм", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що заупокійна панахида відбудеться в храмі Вознесіння Господнього ПЦУ смт Олика. Поховають воїна на місцевому кладовищі селища Олика.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію