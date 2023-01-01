Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Романом Печерським

Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Романом Печерським
Завтра, 2 серпня, на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Романом Печерським.

Про це повідомили в Олицькій громаді.

"Просимо завтра, 02 серпня, орієнтовно о 11:30 годині жителів сіл Дерно, Хром’яків, Дідичі, Залісоче, селища Олика та усіх небайдужих мешканців громади вийти гідно зустріти траурний кортеж нашого захисника. О 12-ій годині у рідній домівці селища Олика (вулиця Садова, будинок 6) відбудеться прощання з нашим Героєм", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заупокійна панахида відбудеться в храмі Вознесіння Господнього ПЦУ смт Олика. Поховають воїна на місцевому кладовищі селища Олика.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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