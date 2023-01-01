Воїну з Луцька, рідні якого не визнали його природну смерть та вимагали повторної експертизи, просять присвоїти звання Героя України

Андрію Коробку просять посмертно присвоїти звання Героя України.



Таку Зоя Коробко.



Нагадаємо, 14 липня у Луцьку призупинили похорон 42-річного військовослужбовця Андрія Коробка. На тілі сина Зоя Коробко виявила, на її переконання, синці та кров.



За офіційним висновком судмедекспертів Дніпра, Андрій Коробко помер від інфаркту. Але у близьких цей висновок викликав сумнів. Учасники похорону перекрили дорогу і домоглися проведення повторної експертизи тіла бійця.



19 липня правоохоронці оголосили результати повторного розтину тіла Андрія Коробка – інфаркт міокарда. 20 липня у Луцьку попрощалися з воїном. Поховали Андрія Коробка на міському кладовищі у Гаразджі. Проте рідні воїна досі не вірять у його природну смерть.



У тексті петиції Зоя Коробко зазначає, що старший матрос Андрій Коробко був водієм автомобільного взводу, забезпечував побратимів боєприпасами, продовольством та військово-технічним майном.



З 19 травня 2014 року він брав активну участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисту незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України на території Донецької та Луганської областей.



З 13 жовтня 2014 року був водієм автомобільного відділення вводу забезпечення ШПК «СОЛДАТ» у місті Мукачеве.



З 18 листопада 2014 року брав участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в районі проведення антитерористичної операції у селі Покровське, Артеміського району, Донецької області.



У грудні 2018 року командування та особовий склад 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила надали йому подяку за сумлінність та високий професіоналізм, зазначивши: «Своїм прикладом Ви показали, що український народ завжди готовий встати на захист держави, квітучої та незалежної України».



Наказом міністра оборони України від 18.05.2022 року був нагороджений нагрудним знаком «За зразкову службу».



"Дев’ять років з честю виконав обов'язок щодо захисту своєї держави і до останнього подиху залишився вірним українському народові та Україні. Він пожертвував собою заради перемоги в боротьбі не лише за нашу свободу, а й свободу всієї Європи. Я пишаюся ним, його незламністю та патріотизмом і вважаю, що Коробко Андрій Вікторович - справжній Герой, який заслуговує на найвищу державну нагороду - Герой України (посмертно)", - пише мама воїна Зоя Коробко у тексті петиції.



Станом на 16:45 1 серпня петиція зібрала вже понад 950 голосів. Для того, аби її розглянули в Офісі президента, необхідно щонайменше 25 тисяч.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовцю з Луцькапросять посмертно присвоїти звання Героя України.Таку петицію на сайті Офісу президента України зареєструвала сьогодні, 1 серпня, мати померлого воїнаНагадаємо, 14 липня у Луцьку. На тілі сина Зоя Коробко виявила, на її переконання, синці та кров.За офіційним висновком судмедекспертів Дніпра, Андрій Коробко помер від інфаркту. Але у близьких цей висновок викликав сумнів. Учасники похорону перекрили дорогу і домоглися проведення19 липня правоохоронці оголосили результати повторного розтину тіла Андрія Коробка – інфаркт міокарда. 20 липня у. Поховали Андрія Коробка на міському кладовищі у Гаразджі. Проте рідні воїна досі не вірять у його природну смерть.У тексті петиції Зоя Коробко зазначає, що старший матрос Андрій Коробко був водієм автомобільного взводу, забезпечував побратимів боєприпасами, продовольством та військово-технічним майном.З 19 травня 2014 року він брав активну участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисту незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України на території Донецької та Луганської областей.З 13 жовтня 2014 року був водієм автомобільного відділення вводу забезпечення ШПК «СОЛДАТ» у місті Мукачеве.З 18 листопада 2014 року брав участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в районі проведення антитерористичної операції у селі Покровське, Артеміського району, Донецької області.У грудні 2018 року командування та особовий склад 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила надали йому подяку за сумлінність та високий професіоналізм, зазначивши: «Своїм прикладом Ви показали, що український народ завжди готовий встати на захист держави, квітучої та незалежної України».Наказом міністра оборони України від 18.05.2022 року був нагороджений нагрудним знаком «За зразкову службу»."Дев’ять років з честю виконав обов'язок щодо захисту своєї держави і до останнього подиху залишився вірним українському народові та Україні. Він пожертвував собою заради перемоги в боротьбі не лише за нашу свободу, а й свободу всієї Європи. Я пишаюся ним, його незламністю та патріотизмом і вважаю, що Коробко Андрій Вікторович - справжній Герой, який заслуговує на найвищу державну нагороду - Герой України (посмертно)", - пише мама воїна Зоя Коробко у тексті петиції.Станом на 16:45 1 серпня петиція зібрала вже понад 950 голосів. Для того, аби її розглянули в Офісі президента, необхідно щонайменше 25 тисяч.

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