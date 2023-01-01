Провели судово-медичну експертизу тіла військового з Луцька, родичі якого не вірять у природну смерть
Сьогодні, 13:20
Провели повторну судово-медичну експертизу для визначення причин смерті померлого на війні військового з Луцька Андрія Коробка.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі померлого воїна.
Згідно з висновком судмедекспертизи, причина смерті – гострий інфаркт міокарда. Зауважимо, що такий висновок і першої експертизи, проведеної у Дніпрі.
Завтра, 20 липня, воїна таки поховають. Чин похорону відбудеться о 12 годині у Свято-Преображенському храмі Луцька (вул. Шевченка, 26).
Родичі закликають долучитися всіх небайдужих, аби віддати останню шану захиснику.
Нагадаємо, похорон бійця мав відбутися 14 липня. Однак уже у церкві мати військового Зоя Коробко побачила на тілі сина синці і залишки крові. Тож рідні зупинили похорон. Аби домогтися проведення повторного розтину, присутні на похороні перекрили дорогу. Тож, до храму приїхали поліцейські, поспілкувалися з родичами померлого й супроводили кортеж із тілом до приміщення обласного бюро судово-медичної експертизи.
Тут рідні намагалися з’ясувати, коли зможуть провести повторний розтин. Зрештою, родичам пообіцяли владнати формальні нюанси та перетелефонувати й повідомити, коли буде проведений розтин і коли вони зможуть похоронити свого сина та брата.
Ввечері 14 липня до видання ВолиньPost зателефонували рідні померлого Андрія Коробка й розповіли, що їм зателефонували із бюро судово-медичної експертизи та повідомили, що розтин проведуть 15 липня.
Головне фото – Суспільне Луцьк
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі померлого воїна.
Згідно з висновком судмедекспертизи, причина смерті – гострий інфаркт міокарда. Зауважимо, що такий висновок і першої експертизи, проведеної у Дніпрі.
Завтра, 20 липня, воїна таки поховають. Чин похорону відбудеться о 12 годині у Свято-Преображенському храмі Луцька (вул. Шевченка, 26).
Родичі закликають долучитися всіх небайдужих, аби віддати останню шану захиснику.
Нагадаємо, похорон бійця мав відбутися 14 липня. Однак уже у церкві мати військового Зоя Коробко побачила на тілі сина синці і залишки крові. Тож рідні зупинили похорон. Аби домогтися проведення повторного розтину, присутні на похороні перекрили дорогу. Тож, до храму приїхали поліцейські, поспілкувалися з родичами померлого й супроводили кортеж із тілом до приміщення обласного бюро судово-медичної експертизи.
Тут рідні намагалися з’ясувати, коли зможуть провести повторний розтин. Зрештою, родичам пообіцяли владнати формальні нюанси та перетелефонувати й повідомити, коли буде проведений розтин і коли вони зможуть похоронити свого сина та брата.
Ввечері 14 липня до видання ВолиньPost зателефонували рідні померлого Андрія Коробка й розповіли, що їм зателефонували із бюро судово-медичної експертизи та повідомили, що розтин проведуть 15 липня.
Головне фото – Суспільне Луцьк
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