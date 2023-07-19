Червоний Хрест Білорусі визнав, що краде дітей з України





Про це повідомляє білоруське видання Зеркало із посиланням на заяву голови білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова, пише



"Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, думаю, у міру своїх думок запалених, або вони вважають, що так логічно чинити, коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тім, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому - і бере, і братиме, і братиме - активну участь". - йдеться у повідомленні.



Шевцов заявив про це білоруському телебаченню під час поїздки на окуповані території України.



Він стверджує, що приїхав туди, щоб "показати всім" і переконати у зворотному тих, хто звинувачує Білорусь у викраденні дітей. Шевцов заявляє, що "не може допустити шкоди іміджу країни, білоруського Червоного Хреста і всього руху Червоного Хреста".



Видання "Зеркало" повідомляє, що під час своєї попередньої поїздки на окуповані українські території Шевцова було помічено в камуфляжі та з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що вивчають цей інцидент.



Нагадаємо, що у червні



Раніше білоруська опозиція повідомляла, що в Білорусь депортували понад 2 тисячі українських дітей. За їхніми даними, Лукашенко особисто підписує документи, пов'язані зі здійсненням воєнного злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруський Червоний Хрест підтвердив, що бере участь у вивезенні українських дітей з окупованих територій до Білорусі.Про це повідомляє білоруське видання Зеркало із посиланням на заяву голови білоруського Червоного Хреста, пише Українська правда "Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, думаю, у міру своїх думок запалених, або вони вважають, що так логічно чинити, коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тім, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому - і бере, і братиме, і братиме - активну участь". - йдеться у повідомленні.Шевцов заявив про це білоруському телебаченню під час поїздки на окуповані території України.Він стверджує, що приїхав туди, щоб "показати всім" і переконати у зворотному тих, хто звинувачує Білорусь у викраденні дітей. Шевцов заявляє, що "не може допустити шкоди іміджу країни, білоруського Червоного Хреста і всього руху Червоного Хреста".Видання "Зеркало" повідомляє, що під час своєї попередньої поїздки на окуповані українські території Шевцова було помічено в камуфляжі та з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що вивчають цей інцидент.Нагадаємо, що у червні білоруський Червоний Хрест повідомив, що в країні перебувають понад 700 дітей з України Раніше білоруська опозиція повідомляла, що в Білорусь депортували понад 2 тисячі українських дітей. За їхніми даними,особисто підписує документи, пов'язані зі здійсненням воєнного злочину.

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