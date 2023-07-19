Червоний Хрест Білорусі визнав, що краде дітей з України
Сьогодні, 13:44
Білоруський Червоний Хрест підтвердив, що бере участь у вивезенні українських дітей з окупованих територій до Білорусі.
Про це повідомляє білоруське видання Зеркало із посиланням на заяву голови білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова, пише Українська правда.
"Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, думаю, у міру своїх думок запалених, або вони вважають, що так логічно чинити, коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тім, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому - і бере, і братиме, і братиме - активну участь". - йдеться у повідомленні.
Шевцов заявив про це білоруському телебаченню під час поїздки на окуповані території України.
Він стверджує, що приїхав туди, щоб "показати всім" і переконати у зворотному тих, хто звинувачує Білорусь у викраденні дітей. Шевцов заявляє, що "не може допустити шкоди іміджу країни, білоруського Червоного Хреста і всього руху Червоного Хреста".
Видання "Зеркало" повідомляє, що під час своєї попередньої поїздки на окуповані українські території Шевцова було помічено в камуфляжі та з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що вивчають цей інцидент.
Нагадаємо, що у червні білоруський Червоний Хрест повідомив, що в країні перебувають понад 700 дітей з України.
Раніше білоруська опозиція повідомляла, що в Білорусь депортували понад 2 тисячі українських дітей. За їхніми даними, Лукашенко особисто підписує документи, пов'язані зі здійсненням воєнного злочину.
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Про це повідомляє білоруське видання Зеркало із посиланням на заяву голови білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова, пише Українська правда.
"Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, думаю, у міру своїх думок запалених, або вони вважають, що так логічно чинити, коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тім, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому - і бере, і братиме, і братиме - активну участь". - йдеться у повідомленні.
Шевцов заявив про це білоруському телебаченню під час поїздки на окуповані території України.
Він стверджує, що приїхав туди, щоб "показати всім" і переконати у зворотному тих, хто звинувачує Білорусь у викраденні дітей. Шевцов заявляє, що "не може допустити шкоди іміджу країни, білоруського Червоного Хреста і всього руху Червоного Хреста".
Видання "Зеркало" повідомляє, що під час своєї попередньої поїздки на окуповані українські території Шевцова було помічено в камуфляжі та з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що вивчають цей інцидент.
Нагадаємо, що у червні білоруський Червоний Хрест повідомив, що в країні перебувають понад 700 дітей з України.
Раніше білоруська опозиція повідомляла, що в Білорусь депортували понад 2 тисячі українських дітей. За їхніми даними, Лукашенко особисто підписує документи, пов'язані зі здійсненням воєнного злочину.
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