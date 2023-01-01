Показали наслідки атаки рф на зернові термінали та інфраструктуру в портах «Одеса» і «Чорноморськ». ФОТО

Показали наслідки атаки рф на зернові термінали та інфраструктуру в портах «Одеса» і «Чорноморськ». ФОТО
Росія продовжує тероризувати світ навіть після виходу з Зернової ініціативи. Атаковані зернові термінали та портова інфраструктура в портах «Одеса» та «Чорноморськ».

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Вночі, 19 липня, росія здійснила цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в портах. Пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Напередодні вночі були атакована портова інфраструктура, яка задіяна в роботі зернового коридору. В результаті пошкоджено резервуари та причали Одеського порту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі та на світанку 19 липня ворог атакував столицю і Київщину ударними дронами, які українська ППО виявила і знищила.
Показали наслідки атаки рф на зернові термінали та інфраструктуру в портах «Одеса» і «Чорноморськ». ФОТО
Показали наслідки атаки рф на зернові термінали та інфраструктуру в портах «Одеса» і «Чорноморськ». ФОТО
Показали наслідки атаки рф на зернові термінали та інфраструктуру в портах «Одеса» і «Чорноморськ». ФОТО
Показали наслідки атаки рф на зернові термінали та інфраструктуру в портах «Одеса» і «Чорноморськ». ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Путін не поїде на саміт ПАР, щоб не бути заарештованим
Сьогодні, 14:50
Волинський митник за зловживання службовим становищем постане перед судом
Сьогодні, 14:42
Показали наслідки атаки рф на зернові термінали та інфраструктуру в портах «Одеса» і «Чорноморськ». ФОТО
Сьогодні, 14:22
Червоний Хрест Білорусі визнав, що краде дітей з України
Сьогодні, 13:44
Провели судово-медичну експертизу тіла військового з Луцька, родичі якого не вірять у природну смерть
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
Червоний Хрест Білорусі визнав, що краде дітей з України Червоний Хрест Білорусі визнав, що краде дітей з України
Сьогодні, 13:44
У Польщі викрили агентів рф, які збиралися підривати потяги з допомогою для України, – ЗМІ У Польщі викрили агентів рф, які збиралися підривати потяги з допомогою для України, – ЗМІ
Сьогодні, 12:41
ЗСУ вибили росіян із позицій біля Оріхово-Василівки під Бахмутом ЗСУ вибили росіян із позицій біля Оріхово-Василівки під Бахмутом
Сьогодні, 11:18
Росія під ранок атакувала Житомирську область «шахедами»: є влучання Росія під ранок атакувала Житомирську область «шахедами»: є влучання
Сьогодні, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь привезли понад 19 тисяч доз вакцини проти поліомієліту
Сьогодні, 15:40
 0
Навіки 44: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Миколою Близнюком
Сьогодні, 15:29
 0
На Волині ордени полеглих Героїв вручили їхнім рідним
Сьогодні, 15:00
 0
Путін не поїде на саміт ПАР, щоб не бути заарештованим
Сьогодні, 14:50
 0
Волинський митник за зловживання службовим становищем постане перед судом
Сьогодні, 14:42
 0
Медіа
відео
1/8