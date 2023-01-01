Показали наслідки атаки рф на зернові термінали та інфраструктуру в портах «Одеса» і «Чорноморськ». ФОТО
Сьогодні, 14:22
Росія продовжує тероризувати світ навіть після виходу з Зернової ініціативи. Атаковані зернові термінали та портова інфраструктура в портах «Одеса» та «Чорноморськ».
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"Вночі, 19 липня, росія здійснила цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в портах. Пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.
Напередодні вночі були атакована портова інфраструктура, яка задіяна в роботі зернового коридору. В результаті пошкоджено резервуари та причали Одеського порту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі та на світанку 19 липня ворог атакував столицю і Київщину ударними дронами, які українська ППО виявила і знищила.
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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"Вночі, 19 липня, росія здійснила цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в портах. Пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.
Напередодні вночі були атакована портова інфраструктура, яка задіяна в роботі зернового коридору. В результаті пошкоджено резервуари та причали Одеського порту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі та на світанку 19 липня ворог атакував столицю і Київщину ударними дронами, які українська ППО виявила і знищила.
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