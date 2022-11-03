Путін не поїде на саміт ПАР, щоб не бути заарештованим

Володимир Путін все ж таки погодився не їхати на саміт БРІКС у Південно-Африканську республіку, яка відповідно до рішення Міжнародного кримінального суду мала б заарештувати лідера країни агресора.



Про це пише Сиріла Рамафоси.



"За взаємною згодою, президент росії Володимир Путін не поїде на саміт. Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров", - йдеться у повідомленні.



На саміті особисто будуть присутні лідери Бразилії, Індії, Китаю і ПАР.



Нагадаємо, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що

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