Путін не поїде на саміт ПАР, щоб не бути заарештованим
Сьогодні, 14:50
Президент росії Володимир Путін все ж таки погодився не їхати на саміт БРІКС у Південно-Африканську республіку, яка відповідно до рішення Міжнародного кримінального суду мала б заарештувати лідера країни агресора.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на офісі президента ПАР Сиріла Рамафоси.
"За взаємною згодою, президент росії Володимир Путін не поїде на саміт. Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров", - йдеться у повідомленні.
На саміті особисто будуть присутні лідери Бразилії, Індії, Китаю і ПАР.
Нагадаємо, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт президента росії Володимира Путіна є довічним.
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Про це пише "Європейська правда" з посиланням на офісі президента ПАР Сиріла Рамафоси.
"За взаємною згодою, президент росії Володимир Путін не поїде на саміт. Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров", - йдеться у повідомленні.
На саміті особисто будуть присутні лідери Бразилії, Індії, Китаю і ПАР.
Нагадаємо, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт президента росії Володимира Путіна є довічним.
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