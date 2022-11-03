Путін не поїде на саміт ПАР, щоб не бути заарештованим

Путін не поїде на саміт ПАР, щоб не бути заарештованим
Президент росії Володимир Путін все ж таки погодився не їхати на саміт БРІКС у Південно-Африканську республіку, яка відповідно до рішення Міжнародного кримінального суду мала б заарештувати лідера країни агресора.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на офісі президента ПАР Сиріла Рамафоси.

"За взаємною згодою, президент росії Володимир Путін не поїде на саміт. Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров", - йдеться у повідомленні.

На саміті особисто будуть присутні лідери Бразилії, Індії, Китаю і ПАР.

Нагадаємо, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт президента росії Володимира Путіна є довічним.

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Теги: Путін, саміт, ПАР
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