Навіки 44: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Миколою Близнюком





По це повідомили у Луцькраді.



Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації та



Поховають Миколу Близнюка на міському кладовищі у селі Рованці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 20 липня, об 11 годині у храмі Святого Великомученика і цілителя Пантелеймона села Рованці відбудеться прощання з загиблим Героєм Миколою Близнюком (22.05.1979 року народження).По це повідомили у Луцькраді.Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 12 липня 2023 року в районі населеного пункту П’ятихатки Запорізької області. Поховають Миколу Близнюка на міському кладовищі у селі Рованці.

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