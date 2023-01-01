Навіки 44: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Миколою Близнюком
Сьогодні, 15:29
Завтра, 20 липня, об 11 годині у храмі Святого Великомученика і цілителя Пантелеймона села Рованці відбудеться прощання з загиблим Героєм Миколою Близнюком (22.05.1979 року народження).
По це повідомили у Луцькраді.
Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 12 липня 2023 року в районі населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.
Поховають Миколу Близнюка на міському кладовищі у селі Рованці.
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По це повідомили у Луцькраді.
Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 12 липня 2023 року в районі населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.
Поховають Миколу Близнюка на міському кладовищі у селі Рованці.
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