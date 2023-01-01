На Волинь привезли понад 19 тисяч доз вакцини проти поліомієліту

У Волинську область доставили 19 500 доз вакцини проти поліомієліту для проведення рутинної вакцинації.Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.Поліомієліту вакцину на підтримку Національної програми імунізації в Україні доставив ЮНІСЕФ у межах Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту (ГІЛП).Попри виклики воєнного часу Міністерство охорони забезпечило необхідний контроль за поліомієлітом та додаткові заходи з вакцинації.Поліомієліт – інфекційне захворювання, спричинене вірусом поліо, який вражає нервову систему та може призвести до паралічу або навіть смерті. Захворіти на поліо можуть усі невакциновані – і дорослі, і діти. Ліків проти поліо не існує, але йому можна ефективно запобігти вакцинацією.Поліомієліт входить в 10 вакцинокерованих недуг і є в Національному календарі профілактичних щеплень, які є безоплатними. Шість доз вакцини проти поліомієліту — у 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6 років і 14 років — забезпечують захист на все життя. Проте коли планові щеплення пропускаються, цей захист суттєво знижується, тому дуже важливо їх надолужити.Додатково: У жовтні 2021 року в Україні зафіксували перший випадок поліомієліту у Рівненській області. А вже в січні 2022 року — випадок гострого в’ялого паралічу діагностували у дитини з Закарпаття. Навіть один випадок такого небезпечного захворювання — класифікується як спалах захворювання в країні.У травні учасники міжнародної місії OBRA разом з експертами Центру громадського здоров’я МОЗ відвідали Чернігівську, Житомирську та Київську області. Місія відмітила, що Україна належним чином відреагувала на спалах поліомієліту наприкінці 2021 і попри виклики воєнного часу забезпечила необхідний контроль з ліквідації спалаху поліомієліту та впровадження додаткових заходів з вакцинації.