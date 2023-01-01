У Луцьку збільшили кількість автобусів на маршруті №10 та зменшили на маршруті №28
Сьогодні, 15:55
19 липня на засіданні виконкому Луцької міської ради ухвалено рішення “Про внесення змін до мережі автобусних маршрутів загального користування”.
Про це повідомили у Луцькраді.
Згідно з ним після вивчення пасажиропотоку та попиту населення оптимізується автобусна мережа на маршрутах № 10 “Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) – Потебні” (добавлено 1 автобус), № 28 “Карбишева – Дружби Народів” (зменшено на 2 одиниці у зв’язку із збільшенням пасажиромісткості автобусів), № 59 “Луцьк – Небіжка” (добавлено 1 автобус).
Прийняте рішення передбачає наступну кількість автобусів на маршрутах:
- № 10 “Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) – Потебні”:
- кількість автобусів на маршруті – 6;
- кількість автобусів на маршруті у вихідні та святкові дні – 3;
№ 28 “Карбишева – Дружби Народів”:
- кількість автобусів на маршруті – 7;
- кількість автобусів на маршруті у вихідні та святкові дні – 7;
- розрахунковий інтервал руху, хв. – 12;
- розрахунковий інтервал руху у вихідні та святкові дні, хв. – 12;
- загальна пасажиромісткість, не менше 60.
Приміський автобусний маршрут № 59 “Луцьк – Небіжка”:
- кількість автобусів на маршруті – 2;
- кількість автобусів на маршруті у вихідні та святкові дні – 2.
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Про це повідомили у Луцькраді.
Згідно з ним після вивчення пасажиропотоку та попиту населення оптимізується автобусна мережа на маршрутах № 10 “Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) – Потебні” (добавлено 1 автобус), № 28 “Карбишева – Дружби Народів” (зменшено на 2 одиниці у зв’язку із збільшенням пасажиромісткості автобусів), № 59 “Луцьк – Небіжка” (добавлено 1 автобус).
Прийняте рішення передбачає наступну кількість автобусів на маршрутах:
- № 10 “Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) – Потебні”:
- кількість автобусів на маршруті – 6;
- кількість автобусів на маршруті у вихідні та святкові дні – 3;
№ 28 “Карбишева – Дружби Народів”:
- кількість автобусів на маршруті – 7;
- кількість автобусів на маршруті у вихідні та святкові дні – 7;
- розрахунковий інтервал руху, хв. – 12;
- розрахунковий інтервал руху у вихідні та святкові дні, хв. – 12;
- загальна пасажиромісткість, не менше 60.
Приміський автобусний маршрут № 59 “Луцьк – Небіжка”:
- кількість автобусів на маршруті – 2;
- кількість автобусів на маршруті у вихідні та святкові дні – 2.
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