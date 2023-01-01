У Луцьку збільшили кількість автобусів на маршруті №10 та зменшили на маршруті №28

У Луцьку збільшили кількість автобусів на маршруті №10 та зменшили на маршруті №28
19 липня на засіданні виконкому Луцької міської ради ухвалено рішення “Про внесення змін до мережі автобусних маршрутів загального користування”.

Про це повідомили у Луцькраді.

Згідно з ним після вивчення пасажиропотоку та попиту населення оптимізується автобусна мережа на маршрутах № 10 “Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) – Потебні” (добавлено 1 автобус), № 28 “Карбишева – Дружби Народів” (зменшено на 2 одиниці у зв’язку із збільшенням пасажиромісткості автобусів), № 59 “Луцьк – Небіжка” (добавлено 1 автобус).

Прийняте рішення передбачає наступну кількість автобусів на маршрутах:

- № 10 “Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) – Потебні”:

- кількість автобусів на маршруті – 6;

- кількість автобусів на маршруті у вихідні та святкові дні – 3;

№ 28 “Карбишева – Дружби Народів”:

- кількість автобусів на маршруті – 7;

- кількість автобусів на маршруті у вихідні та святкові дні – 7;

- розрахунковий інтервал руху, хв. – 12;

- розрахунковий інтервал руху у вихідні та святкові дні, хв. – 12;

- загальна пасажиромісткість, не менше 60.

Приміський автобусний маршрут № 59 “Луцьк – Небіжка”:

- кількість автобусів на маршруті – 2;

- кількість автобусів на маршруті у вихідні та святкові дні – 2.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поляки планують перекрити рух через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ»: що вимагають
Сьогодні, 16:30
Пішла в ліс по чорниці і не повернулася: на Волині знайшли мертвою жінку, яку розшукували два тижні
Сьогодні, 16:10
У Луцьку збільшили кількість автобусів на маршруті №10 та зменшили на маршруті №28
Сьогодні, 15:55
На Волинь привезли понад 19 тисяч доз вакцини проти поліомієліту
Сьогодні, 15:40
Навіки 44: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Миколою Близнюком
Сьогодні, 15:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медична освіта на Волині: у ВНУ відбувся круглий стіл. ФОТО
Сьогодні, 17:15
 0
На Волині у п’ятиповерхівці сталася пожежа, евакуювали 15 мешканців. ФОТО
Сьогодні, 17:00
 0
Поляки планують перекрити рух через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ»: що вимагають
Сьогодні, 16:30
 0
Пішла в ліс по чорниці і не повернулася: на Волині знайшли мертвою жінку, яку розшукували два тижні
Сьогодні, 16:10
 0
У Луцьку збільшили кількість автобусів на маршруті №10 та зменшили на маршруті №28
Сьогодні, 15:55
 0
Медіа
відео
1/8