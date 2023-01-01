У Луцьку збільшили кількість автобусів на маршруті №10 та зменшили на маршруті №28

19 липня на засіданні виконкому Луцької міської ради ухвалено рішення “Про внесення змін до мережі автобусних маршрутів загального користування”.Про це повідомили у Луцькраді.Згідно з ним після вивчення пасажиропотоку та попиту населення оптимізується автобусна мережа на маршрутах № 10 “Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) – Потебні” (добавлено 1 автобус), № 28 “Карбишева – Дружби Народів” (зменшено на 2 одиниці у зв’язку із збільшенням пасажиромісткості автобусів), № 59 “Луцьк – Небіжка” (добавлено 1 автобус).Прийняте рішення передбачає наступну кількість автобусів на маршрутах:- № 10 “Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) – Потебні”:- кількість автобусів на маршруті – 6;- кількість автобусів на маршруті у вихідні та святкові дні – 3;№ 28 “Карбишева – Дружби Народів”:- кількість автобусів на маршруті – 7;- кількість автобусів на маршруті у вихідні та святкові дні – 7;- розрахунковий інтервал руху, хв. – 12;- розрахунковий інтервал руху у вихідні та святкові дні, хв. – 12;- загальна пасажиромісткість, не менше 60.Приміський автобусний маршрут № 59 “Луцьк – Небіжка”:- кількість автобусів на маршруті – 2;- кількість автобусів на маршруті у вихідні та святкові дні – 2.