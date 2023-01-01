Поляки планують перекрити рух через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ»: що вимагають
Сьогодні, 16:30
20 липня мешканці Хелма планують перекрити рух через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Їхня вимога - дозволити рух легкового транспорту через цей пункт пропуску.
Про це повідомили у Державній митній службі України.
«Згідно з інформацією, отриманою від митних органів Республіки Польща, об 11:00 год. 20 липня 2023 року розпочнеться акція протесту місцевих жителів м. Хелм шляхом перекриття автомобільної дороги перед пунктом пропуску «Дорогуськ» у зв’язку з існуючою забороною пропуску легкових транспортних засобів в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ», - йдеться у інформації.
За попередніми даними, страйкарі планують пропускати в обох напрямках по 2 автомобілі за годину, що фактично унеможливить рух вантажівок для в’їзду на митну територію України і, відповідно, для виїзду також.
«Просимо враховувати цю інформацію під час планування маршрутів доставки вантажів в Україну та у зворотньому напрямку, і обирати інші пункти пропуску», - додають у Державній митній службі України.
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Про це повідомили у Державній митній службі України.
«Згідно з інформацією, отриманою від митних органів Республіки Польща, об 11:00 год. 20 липня 2023 року розпочнеться акція протесту місцевих жителів м. Хелм шляхом перекриття автомобільної дороги перед пунктом пропуску «Дорогуськ» у зв’язку з існуючою забороною пропуску легкових транспортних засобів в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ», - йдеться у інформації.
За попередніми даними, страйкарі планують пропускати в обох напрямках по 2 автомобілі за годину, що фактично унеможливить рух вантажівок для в’їзду на митну територію України і, відповідно, для виїзду також.
«Просимо враховувати цю інформацію під час планування маршрутів доставки вантажів в Україну та у зворотньому напрямку, і обирати інші пункти пропуску», - додають у Державній митній службі України.
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