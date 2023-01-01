Медична освіта на Волині: у ВНУ відбувся круглий стіл. ФОТО

14 липня у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбувся круглий стіл «Медична освіта на Волині: здобутки та перспективи розвитку». На захід зібралися керівники медичних коледжів і лікарень області, провідні медики, доктори медичних наук, викладачі.На початку круглого столу до слова запросили ректора, який подякував усім присутнім за участь у дійстві. Ректор розповів, що ВНУ імені Лесі Українки зайняв 17 позицію в консолідованому рейтингу ЗВО України. Окрім цього, він назвав плюси підготовки медиків у класичному університеті та вказав напрями, над якими ще потрібно працювати.Також Анатолій Цьось розповів, що університет працює над розвитком медичного факультету. Для цього проводяться ремонтні роботи, покращується матеріально-технічна база. «Я був би вдячний, якби ми так разом зустрічалися час від часу й обговорювали, що ми можемо зробити для покращення медичної освіти», – заявив ректор.Начальник управління охорони здоров’я Волинської обласної військової адміністраціїзауважив: «Люди, які тут зібралися, працюють і бачать ті нагальні проблеми, які потрібно розв’язувати, щоб покращити якість медичної освіти на Волині. Ми, зі свого боку, готові іти на зустріч і підтримувати важливі ініціативи».У своєму виступі Юрій Легкодух говорив і про розподіл інтернів між регіонами, закцентував на важливості втримання кваліфікованих медиків у віддалених населених пунктах області й омолодженні кадрів. За його словами, до таких розмов у майбутньому варто долучати представників органів місцевого самоврядування.Декан медичного факультетупід час свого виступу розповів про функціонування та перспективи розвитку структурного підрозділу, який він очолює. За його словами, на факультеті будуть створені навчальні центри, які зможуть забезпечувати клінічну підготовку студентів на базі Університету. Окрім цього, придбали чимало сучасного обладнання та всю потрібну методичну літературу, видану не більше ніж п’ять років тому.Андрій Поручинський також розповів, що викладачі постійно проходять фахові стажування, підвищуючи свою кваліфікацію. В медичного факультету позитивна тенденція. «Оптимістично дивимося в своє майбутнє», – підсумував декан.Завідувач кафедри клінічної медицини, медичний директор з питань хірургії КП «Волинська обласна клінічна лікарня»говорив про потенційних студентів медфаку й особливості кадрового наповнення кафедр кваліфікованим персоналом.Загалом же під час заходу обговорювали питання ефективної комунікації ЗВО та закладів охорони здоров’я для якісної підготовки медичних кадрів на Волині, підготовки інтернів, безперервного професійного розвитку лікарів.