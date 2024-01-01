Луцька журналістка пройде 37 км, аби зібрати гроші на дрони

Луцька журналістка пройде 37 км, аби зібрати гроші на дрони
Луцька журналістка Еля Коротинська у свій день народження пройде 37 кілометрів заради 37 FPV-дронів.

Про це медійниця повідомила у соцмережах, передає "Конкурент".

«Рівно за тиждень, 21 травня, мені виповнюється 37. Ніколи не приховувала свій вік, бо це не зайві кілограми, які видно неозброєним оком. Однак декілька зайвих кілограмів мені не так заважають, як та кількість k@ц@п¡в, які руйнують моє життя. Тому оголошую не просто збір до Дня народження – оголошую марафон! Піший UNO марафон», – йдеться у дописі.

У свої 37 років Еля здолає 37 кілометрів за маршрутом: Садиба Липинських с.Затурці – Торчин – Забороль – Луцьк Замок Любарта. Стартуватиме марафон 21 травня о 05:00.

Журналістка хоче зібрати 555 555 гривень на 37 FPV-дронів.

«Тому прошу не просто підтримати, качати, донатити і хто має бажання - приєднуватись до мого збору і мого марафону», – пише Еля Коротинська.

Донатити на збір можна уже на «Банку від monobank» за посиланням. Або ж на номер банки – 5375 4112 1801 8260.

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Теги: марафон, дрони, журналістка
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