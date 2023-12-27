Два ліцеї на Волині отримали шкільні автобуси від благодійників зі Швеції

Ключі від транспорту для підвезення учнів на навчання одержали обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні та Мельниківський ліцей Шацької громади.

Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

З його слів, автобусами від швецьких благодійників будуть також возити учнів цих двох навчальних закладів на спортивні та освітні змагання.

За словами начальника обласної військової адміністрації, станом на травень 2024 року понад 16 тисяч волинських школярів потребують підвезення на навчання. Це — 52 шкільних автобуси, в тому числі 5 спеціальних для підвезення маломобільних груп.

Загалом на Волині зараз налічується 242 шкільні автобуси, це 98% від потреби, додав Юрій Погуляйко.

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Теги: автобуси, благодійники, волинь
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