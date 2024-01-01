Товар «чорних зброярів» Донеччини і Харківщини дістався ЗСУ

Товар «чорних зброярів» Донеччини і Харківщини дістався ЗСУ
СБУ і Нацполіція затримали «чорних зброярів», які продавали криміналітету трофейну снайперську зброю та вибухівку.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігла спробам продажу зброї представникам кримінальних кіл у прифронтових районах Донецької та Харківської областей.

У результаті комплексних заходів затримано 5 ділків, які підпільно торгували трофейним озброєнням.

Серед вилученого у фігурантів – російські автомати АК-12, снайперські гвинтівки, протитанкові гранатомети та вибухівка.

На Донеччині нейтралізовано злочинне угруповання, до якого входило четверо мешканців Дніпропетровщини. Зловмисники займались продажем бойових засобів ураження, які вивозили з місць поблизу лінії фронту.

Співробітники СБУ затримали фігурантів «на гарячому» під час збуту двох реактивних протитанкових гранат РПГ-22.



Крім того під час обшуків у помешканнях учасників банди вилучено арсенал гранат, автоматів Калашникова та гранатометів.

За матеріалами Служби безпеки затриманим уже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

На Харківщині на території приватного домоволодіння військова контррозвідка СБУ виявила великий схрон зі зброєю та боєприпасами. Там же знаходилась підпільна майстерня для ремонту та відновлення пошкоджених засобів ураження.

За даними слідства, схованку з нелегальним «цехом» облаштував власник помешкання – водій місцевої військової частини.

Відремонтоване озброєння він планував продати в даркнеті, де потенційними клієнтами були представники криміналітету.

Під час обшуку в оселі фігуранта вилучено:
▪️ 3 кг пластиду;
▪️ понад 100 бойових гранат;
▪️ 10 протитанкових, мінометних та протипіхотних мін;
▪️ ручний кулемет Калашникова;
▪️ снайперську гвинтівку Драгунова;
▪️ 2 протитанкових ракетних комплекси «Метис»;
▪️ реактивний піхотний вогнемет;
▪️ понад 10 тис. набоїв різного калібру.

За викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Усе вилучене озброєння та боєприпаси будуть передані на потреби ЗСУ.

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Теги: зрадники, СБУ
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