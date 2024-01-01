По 15 років отримали зрадники з Луганщини, які воювали проти ЗСУ

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали бойовики, які намагались прорвати лінію оборони ЗСУ на Донеччині.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє зрадників, якіна східному фронті.Зловмисники входили до складу окупаційних угруповань Південного військового округу рф і брали участь у регулярних штурмах позицій ЗСУ на Донеччині.Українські захисники взяли обох зрадників у полон під час боїв у Бахмутському та Покровському районах області.Одного із бойовиків затримали після повного знищення його підрозділу, який намагався прорвати оборону ЗСУ на Сіверському напрямку в лютому цього року.Ним виявився мешканець тимчасово окупованого Біловодська Луганської області, який у вересні 2023 року вступив до 123-ї окремої мотострілецької бригади російських військ.Після тренувань на полігонах його призначили до складу мінометного розрахунку для штурму околиць Білогорівки.Згодом бойовика перекинули в район селища Берестове, де він безуспішно атакував передові підрозділи ЗСУ.Ще одним засудженим є мешканець тимчасово окупованого Єнакієвого. Зловмисник з 2014 року воював проти сил АТО. Тоді він перебував у складі окупаційної комендантської роти так званого «козачого союзу області війська донського».На початку повномасштабного вторгнення рф зрадник «перевівся» до 3-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу країни-агресора.Разом з іншими рашистами він брав участь у неодноразових спробах прорвати опорні пункти оборони ЗСУ в районі Новобахмутівки.За матеріалами слідчих та військових контррозвідників СБУ суд визнав обох ворожих поплічників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Злочинні дії зрадника з Єнакієвого додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).Розслідування проводили за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.