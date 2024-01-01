15 років тюрми отримали троє зрадників, серед яких снайпери, які стріляли в бійців ЗСУ

15 років тюрми отримали троє зрадників, серед яких снайпери, які стріляли в бійців ЗСУ
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали 3 зрадників, серед яких снайпери, які стріляли в бійців ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримали ще троє зрадників, які воювали проти Сил оборони на сході України.

Зловмисниками є двоє снайперів та командир штурмової групи окупаційних угруповань Південного військового округу росії.

Українські захисники захопили ворожих поплічників у полон під час запеклих боїв під Бахмутом та Мар’їнкою.

За матеріалами СБУ суд призначив зрадникам 15 років тюрми.

Як встановило слідство, одним із засуджених є мешканець тимчасово захопленого Донецька. У перший день повномасштабного вторгнення рф він добровільно «мобілізувався» до складу російських військ.

Там фігурант брав участь у спробах захоплення «Азовсталі», а згодом був передислокований на Луганщину для участі у бойових діях під селищем Врубівка.

У червні 2022 року його призначили на посаду снайпера, щоб обстрілювати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Піски та Красногорівка.

Іншим зловмисником виявився ще один ворожий снайпер, який здійснював прицільний вогонь по українських захисниках Сєвєродонецька.

За матеріалами слідства, зрадником є мешканець тимчасово окупованого Суходольська на Луганщині. За три дні до повномасштабного вторгнення росії він добровільно вступив до лав окупантів.

Ще один засуджений – спочатку був санітаром «евакуаційного» підрозділу медичного взводу загарбників, але згодом пройшов курси з тактики ведення бою в умовах міської забудови.

Після цього зрадника призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку.

На підставі зібраних доказів суд визнав усіх трьох зловмисників винними за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії ворожих снайперів додатково інкриміновано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
15 років тюрми отримали троє зрадників, серед яких снайпери, які стріляли в бійців ЗСУ
Сьогодні, 13:50
Поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною
Сьогодні, 13:42
Патрульні опублікували відео аварії на Волині
Сьогодні, 13:20
У музей на Волині передали сторічну кераміку, яку знайшли під старою підлогою
Сьогодні, 13:05
На Волині провели в останню путь Героя Андрія Сливку
Сьогодні, 12:52
Схожі новини
15 років ув'язнення отримало подружжя, яке скоригувало ракети рф на лікарню в Херсоні 15 років ув'язнення отримало подружжя, яке скоригувало ракети рф на лікарню в Херсоні
25 квітень, 13:00
Російський агент готував ракетний удар по об’єктах Укрзалізниці на Півночі України, – СБУ Російський агент готував ракетний удар по об’єктах Укрзалізниці на Півночі України, – СБУ
01 квітень, 13:47
У Харкові працівниця дитсадка коригувала ракетні удари по місту, – СБУ У Харкові працівниця дитсадка коригувала ракетні удари по місту, – СБУ
01 квітень, 10:55
Російський окупант розстріляв мешканця Київщини, щоб відібрати мобільний телефон Російський окупант розстріляв мешканця Київщини, щоб відібрати мобільний телефон
22 березень, 12:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
15 років тюрми отримали троє зрадників, серед яких снайпери, які стріляли в бійців ЗСУ
Сьогодні, 13:50
 0
Поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною
Сьогодні, 13:42
 0
Патрульні опублікували відео аварії на Волині
Сьогодні, 13:20
 0
У музей на Волині передали сторічну кераміку, яку знайшли під старою підлогою
Сьогодні, 13:05
 0
На Волині провели в останню путь Героя Андрія Сливку
Сьогодні, 12:52
 0
Медіа
відео
1/8