Серед окупаційної армії росії зростає рівень дезертирства

Серед окупаційної армії росії зростає рівень дезертирства
У збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії процвітає дезертирство.

Про це у телеграмі повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Загалом у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових.

Левова частка ― близько 12 тисяч утікачів ― припадає на 8-му загальновійськову армію зс рф, яку ворог постійно задіює у бойових діях на сході України. Орієнтовно 10 тисяч з них призвані москвою через мобілізацію. Решта 2 тисячі ― контрактники.

У 58-ій загальновійськовій армії, що також входить до південного округу армії держави-агресора, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб.

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Теги: окупанти, війна
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