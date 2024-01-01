Серед окупаційної армії росії зростає рівень дезертирства
Сьогодні, 14:29
У збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії процвітає дезертирство.
Про це у телеграмі повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Загалом у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових.
Левова частка ― близько 12 тисяч утікачів ― припадає на 8-му загальновійськову армію зс рф, яку ворог постійно задіює у бойових діях на сході України. Орієнтовно 10 тисяч з них призвані москвою через мобілізацію. Решта 2 тисячі ― контрактники.
У 58-ій загальновійськовій армії, що також входить до південного округу армії держави-агресора, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб.
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Про це у телеграмі повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Загалом у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових.
Левова частка ― близько 12 тисяч утікачів ― припадає на 8-му загальновійськову армію зс рф, яку ворог постійно задіює у бойових діях на сході України. Орієнтовно 10 тисяч з них призвані москвою через мобілізацію. Решта 2 тисячі ― контрактники.
У 58-ій загальновійськовій армії, що також входить до південного округу армії держави-агресора, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб.
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