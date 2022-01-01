«Видають гвинтівки ще 43-го року», – мобілізований в ОРДО розповів про плани підрозділу «звалити» з війни





Про це повідомляє пресслужба



Пояснює, що після 26 травня всі, хто знаходиться з ним поруч на позиціях, збираються «валити», разом з ними піде комбат та полковник зі штабу.



За словами військового, їх кинули на передову, але не надали відповідного спорядження: «У нас є «мосінки» (гвинтівки Мосіна), це снайперські гвинтівки, 43-го року. На них росіяни дивляться, навіщо це вам? Це ж музейний експонат. Нас називають «святі». Ми питаємо «чому»? Вони кажуть, ви ж ходите без обмундирування, без каски. Чеченці називають м’ясом».



Далі пояснює, що в зону бойових дій їх привезли неофіційно: «Ми перетнули кордон як «вантаж 200». Нас тут навіть немає. Тому, якщо скажуть що дезертир, іди ти на х… Мене тут немає. Доведи зворотне. Ми ж, типу, добровольці. А насправді добровільно-примусово».



За словами «ДНРівця», з-під Харкова нещодавно привезли близько чотирьохсот таких самих «вояк»: «Тільки відкрились двері потяга, всі хто куди. Всі «замишились», щоб їх далі нікуди не відправляли». Один зі знайомих «ДНРівця», що нещодавно повернувся з-під Харкова, збожеволів.



Тож єдине бажання військового – якнайшвидше піти з війни та не повертатися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В перехопленій розмові військовослужбовець, «мобілізований» з так званої «ДНР», розповідає про плани його підрозділу піти з позицій до кінця травня.Про це повідомляє пресслужба СБУ Пояснює, що після 26 травня всі, хто знаходиться з ним поруч на позиціях, збираються «валити», разом з ними піде комбат та полковник зі штабу.За словами військового, їх кинули на передову, але не надали відповідного спорядження: «У нас є «мосінки» (гвинтівки Мосіна), це снайперські гвинтівки, 43-го року. На них росіяни дивляться, навіщо це вам? Це ж музейний експонат. Нас називають «святі». Ми питаємо «чому»? Вони кажуть, ви ж ходите без обмундирування, без каски. Чеченці називають м’ясом».Далі пояснює, що в зону бойових дій їх привезли неофіційно: «Ми перетнули кордон як «вантаж 200». Нас тут навіть немає. Тому, якщо скажуть що дезертир, іди ти на х… Мене тут немає. Доведи зворотне. Ми ж, типу, добровольці. А насправді добровільно-примусово».За словами «ДНРівця», з-під Харкова нещодавно привезли близько чотирьохсот таких самих «вояк»: «Тільки відкрились двері потяга, всі хто куди. Всі «замишились», щоб їх далі нікуди не відправляли». Один зі знайомих «ДНРівця», що нещодавно повернувся з-під Харкова, збожеволів.Тож єдине бажання військового – якнайшвидше піти з війни та не повертатися.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію