«Видають гвинтівки ще 43-го року», – мобілізований в ОРДО розповів про плани підрозділу «звалити» з війни
Сьогодні, 16:26
В перехопленій розмові військовослужбовець, «мобілізований» з так званої «ДНР», розповідає про плани його підрозділу піти з позицій до кінця травня.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Пояснює, що після 26 травня всі, хто знаходиться з ним поруч на позиціях, збираються «валити», разом з ними піде комбат та полковник зі штабу.
За словами військового, їх кинули на передову, але не надали відповідного спорядження: «У нас є «мосінки» (гвинтівки Мосіна), це снайперські гвинтівки, 43-го року. На них росіяни дивляться, навіщо це вам? Це ж музейний експонат. Нас називають «святі». Ми питаємо «чому»? Вони кажуть, ви ж ходите без обмундирування, без каски. Чеченці називають м’ясом».
Далі пояснює, що в зону бойових дій їх привезли неофіційно: «Ми перетнули кордон як «вантаж 200». Нас тут навіть немає. Тому, якщо скажуть що дезертир, іди ти на х… Мене тут немає. Доведи зворотне. Ми ж, типу, добровольці. А насправді добровільно-примусово».
За словами «ДНРівця», з-під Харкова нещодавно привезли близько чотирьохсот таких самих «вояк»: «Тільки відкрились двері потяга, всі хто куди. Всі «замишились», щоб їх далі нікуди не відправляли». Один зі знайомих «ДНРівця», що нещодавно повернувся з-під Харкова, збожеволів.
Тож єдине бажання військового – якнайшвидше піти з війни та не повертатися.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Пояснює, що після 26 травня всі, хто знаходиться з ним поруч на позиціях, збираються «валити», разом з ними піде комбат та полковник зі штабу.
За словами військового, їх кинули на передову, але не надали відповідного спорядження: «У нас є «мосінки» (гвинтівки Мосіна), це снайперські гвинтівки, 43-го року. На них росіяни дивляться, навіщо це вам? Це ж музейний експонат. Нас називають «святі». Ми питаємо «чому»? Вони кажуть, ви ж ходите без обмундирування, без каски. Чеченці називають м’ясом».
Далі пояснює, що в зону бойових дій їх привезли неофіційно: «Ми перетнули кордон як «вантаж 200». Нас тут навіть немає. Тому, якщо скажуть що дезертир, іди ти на х… Мене тут немає. Доведи зворотне. Ми ж, типу, добровольці. А насправді добровільно-примусово».
За словами «ДНРівця», з-під Харкова нещодавно привезли близько чотирьохсот таких самих «вояк»: «Тільки відкрились двері потяга, всі хто куди. Всі «замишились», щоб їх далі нікуди не відправляли». Один зі знайомих «ДНРівця», що нещодавно повернувся з-під Харкова, збожеволів.
Тож єдине бажання військового – якнайшвидше піти з війни та не повертатися.
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