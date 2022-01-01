Використання службового становища та переправлення військовозобов`язаних через кордон: Андрію Ярмольському повідомили про підозру
Сьогодні, 15:34
Колишнього заступника начальника Волинської ОВА підозрюють у сприянні в незаконному переправленні за кордон військовозобов'язаних.
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Керівник Волинської обласної прокуратури Віктор Тимчук повідомив ексзаступнику начальника Волинської обласної військової адміністрації - керівнику Координаційного центру області на період дії воєнного стану - про підозру у службовому підробленні та сприянні, з використанням службового становища, у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 КК України).
За даними слідства, посадовець видавав завідомо неправдиві офіційні
документи – листи, із зазначеною у них недостовірною інформацією про мету виїзду чоловіків у Республіку Польща – нібито для доставки гуманітарного вантажу.
Таким чином він сприяв безперешкодному виїзду з території України осіб, виїзд яких у період дії правового режиму воєнного стану відповідно до чинних нормативно-правових актів обмежений.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел, що йдеться про Андрія Ярмольського, який працював на посаді заступника голови ОДА з вересня 2021 року по 4 квітня 2022 року.
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Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Керівник Волинської обласної прокуратури Віктор Тимчук повідомив ексзаступнику начальника Волинської обласної військової адміністрації - керівнику Координаційного центру області на період дії воєнного стану - про підозру у службовому підробленні та сприянні, з використанням службового становища, у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 КК України).
За даними слідства, посадовець видавав завідомо неправдиві офіційні
документи – листи, із зазначеною у них недостовірною інформацією про мету виїзду чоловіків у Республіку Польща – нібито для доставки гуманітарного вантажу.
Таким чином він сприяв безперешкодному виїзду з території України осіб, виїзд яких у період дії правового режиму воєнного стану відповідно до чинних нормативно-правових актів обмежений.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел, що йдеться про Андрія Ярмольського, який працював на посаді заступника голови ОДА з вересня 2021 року по 4 квітня 2022 року.
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Коментарі 1
Сталю хату він не сяде
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