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Використання службового становища та переправлення військовозобов`язаних через кордон: Андрію Ярмольському повідомили про підозру

Використання службового становища та переправлення військовозобов`язаних через кордон: Андрію Ярмольському повідомили про підозру
Колишнього заступника начальника Волинської ОВА підозрюють у сприянні в незаконному переправленні за кордон військовозобов'язаних.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Керівник Волинської обласної прокуратури Віктор Тимчук повідомив ексзаступнику начальника Волинської обласної військової адміністрації - керівнику Координаційного центру області на період дії воєнного стану - про підозру у службовому підробленні та сприянні, з використанням службового становища, у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, посадовець видавав завідомо неправдиві офіційні
документи – листи, із зазначеною у них недостовірною інформацією про мету виїзду чоловіків у Республіку Польща – нібито для доставки гуманітарного вантажу.

Таким чином він сприяв безперешкодному виїзду з території України осіб, виїзд яких у період дії правового режиму воєнного стану відповідно до чинних нормативно-правових актів обмежений.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.

Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел, що йдеться про Андрія Ярмольського, який працював на посаді заступника голови ОДА з вересня 2021 року по 4 квітня 2022 року.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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