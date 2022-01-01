У місті на Волині планують перейменувати 45 вулиць

У місті на Волині планують перейменувати 45 вулиць
У Нововолинську планують перейменувати 45 вулиць, демонтувати радянські мозаїчні панно та знести пам’ятний знак оборонцям укріп району. Громадські слухання щодо цього відбудуться 30 червня о 17:00 у Палаці культури.

Про це повідомили на сторінці Нововолинської міської ради у Фейсбуці.

Попередні варіанти нових назв вулиць, які винесла комісія Нововолинської міської ради, здебільшого планують пов’язати з історією держави та подіями сьогодення, українськими діячами та військовими.

«Одне з перших, що робить ворог на тимчасово окупованих територіях – замінює топоніми на російські й повертає містам радянські назви. Тож саме час навести лад із перейменуванням вулиць і декомунізацією у Нововолинську», – йдеться у повідомленні.

У списку комісія запропонували нові назви вулиць – гетьмана Виговського, Лук’яненка, Гончара, Сергія Байдовського, Маріупольська, Волонтерська, 14 ОМБР, Десидентів, Першорухівців, Перемоги, Єдності та інші.

Проте рішення прийматимуть мешканці, тому свої варіанти можна буде надіслати на електронну пошту: [email protected], повідомити телефоном: 03344-3-23-23 або принести в громадську приймальню міськради (проспект Дружби, 27, перший поверх).

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Теги: Нововолинськ, перейменування вулиць
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