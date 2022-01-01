У місті на Волині планують перейменувати 45 вулиць





Про це повідомили на



Попередні варіанти нових назв вулиць, які винесла комісія Нововолинської міської ради, здебільшого планують пов’язати з історією держави та подіями сьогодення, українськими діячами та військовими.



«Одне з перших, що робить ворог на тимчасово окупованих територіях – замінює топоніми на російські й повертає містам радянські назви. Тож саме час навести лад із перейменуванням вулиць і декомунізацією у Нововолинську», – йдеться у повідомленні.



У списку комісія запропонували нові назви вулиць – гетьмана Виговського, Лук’яненка, Гончара, Сергія Байдовського, Маріупольська, Волонтерська, 14 ОМБР, Десидентів, Першорухівців, Перемоги, Єдності та інші.



Проте рішення прийматимуть мешканці, тому свої варіанти можна буде надіслати на електронну пошту:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську планують перейменувати 45 вулиць, демонтувати радянські мозаїчні панно та знести пам’ятний знак оборонцям укріп району. Громадські слухання щодо цього відбудуться 30 червня о 17:00 у Палаці культури.Про це повідомили на сторінці Нововолинської міської ради у Фейсбуці.Попередні варіанти нових назв вулиць, які винесла комісія Нововолинської міської ради, здебільшого планують пов’язати з історією держави та подіями сьогодення, українськими діячами та військовими.«Одне з перших, що робить ворог на тимчасово окупованих територіях – замінює топоніми на російські й повертає містам радянські назви. Тож саме час навести лад із перейменуванням вулиць і декомунізацією у Нововолинську», – йдеться у повідомленні.У списку комісія запропонували нові назви вулиць – гетьмана Виговського, Лук’яненка, Гончара, Сергія Байдовського, Маріупольська, Волонтерська, 14 ОМБР, Десидентів, Першорухівців, Перемоги, Єдності та інші.Проте рішення прийматимуть мешканці, тому свої варіанти можна буде надіслати на електронну пошту: [email protected] , повідомити телефоном: 03344-3-23-23 або принести в громадську приймальню міськради (проспект Дружби, 27, перший поверх).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію