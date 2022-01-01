На Харківщині загинув Герой з Ковеля Дмитро Ягода

На Харківщині загинув Герой з Ковеля Дмитро Ягода
15 травня 2022 року біля населеного пункту Довгеньке Ізюмського району Харківської області загинув ковельчанин Дмитро Вікторович Ягода.

Про це написав мер Ковеля Ігор Чайка.

24 березня йому минуло 45 років, які зустрів на війні.

Він пішов у ЗСУ за власним бажанням: мав хорошу підготовку, в минулому служив у спецназі.

"Співчуття численній родині Героя. З п‘ятьох дітей в сім’ї Дмитро був найстаршим. Ще один з його братів сьогодні теж воює…
Глибоке співчуття 71-річному батькові - Вікторові Степановичу.
Мама, Надія Миколаїана, зустрінеться зі своїм первістком вже на небесах", - написав Чайка.

Він додав, що сьогодні, 19 травня, орієнтовно о 18-й годині тіло Героя провезуть такими вулицями Ковеля: Незалежності-Модеста Левицького-Холмська.

Завтра, 20 травня, об 11 годині, чин похорону відбудеться в Свято-Благовіщенському соборі Ковеля.

Орієнтовно о 12-й відбудеться хресна хода від собору до центру міста, де на площі Героїв Майдану відбудеться панахида.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває родині та близьким Героя!

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Теги: Ковель, загиблий, Дмитро Ягода, Герой, війна, військовий
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Коментарі 1
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Хай земля буде пухом. В мене питання щоб журналісти висвітлювали чому хлопці які повиїжджали з Києва і інших міст сидять вдома і ще й подорожують.чому таким не вручають повістки . Багато таких сидить в Івано Франківську області
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