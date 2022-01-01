СБУ затримала брата Олега Царьова на спробі організувати диверсії





Про це



Після повномасштабного вторгнення він був упевнений у швидкій перемозі РФ, чекав на окупацію регіону та на обіцяну йому посаду. А саме – на крісло голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.



Коли сподівання на безперешкодний прихід росіян не виправдалися, він почав отримувати вказівки від своїх кураторів. Зокрема, його завданням було дестабілізувати ситуацію у регіоні за рахунок проведення серії вибухів на об’єктах транспортної та критичної інфраструктури.



Співробітники СБУ встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності та запобігли неминучим негативним наслідкам.



Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення диверсій, банківські картки та паспорти громадянина РФ.



За даними слідства, брат екснардепа-зрадника мешкав у Дніпрі з часів Революції Гідності. При цьому він не розділяв суспільних настроїв і бажав повернення президента, якого він знав особисто, і при якому його родич був впливовою особою.



Всі ці роки він вів тихий і непримітний спосіб життя, і підтримував активний зв’язок з братом, який переховувався на території РФ.



Наразі фігуранту оголошено про підозру за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Найближчим часом планується обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними української спецслужби, цей родич колишнього народного депутата-зрадника Олега Царьова, ініціатора «новоросії» і поплічника президента-втікача Януковича намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Після повномасштабного вторгнення він був упевнений у швидкій перемозі РФ, чекав на окупацію регіону та на обіцяну йому посаду. А саме – на крісло голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.Коли сподівання на безперешкодний прихід росіян не виправдалися, він почав отримувати вказівки від своїх кураторів. Зокрема, його завданням було дестабілізувати ситуацію у регіоні за рахунок проведення серії вибухів на об’єктах транспортної та критичної інфраструктури.Співробітники СБУ встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності та запобігли неминучим негативним наслідкам.Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення диверсій, банківські картки та паспорти громадянина РФ.За даними слідства, брат екснардепа-зрадника мешкав у Дніпрі з часів Революції Гідності. При цьому він не розділяв суспільних настроїв і бажав повернення президента, якого він знав особисто, і при якому його родич був впливовою особою.Всі ці роки він вів тихий і непримітний спосіб життя, і підтримував активний зв’язок з братом, який переховувався на території РФ.Наразі фігуранту оголошено про підозру за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Найближчим часом планується обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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