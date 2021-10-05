АЗС України скорегували вартість автогазу
Сьогодні, 13:34
Блакитне пальне продовжує істотно додавати у ціні. Так, середня ціна на скраплений газ 19 травня у мережах АЗС зросла на 90 коп./л – до 37,58 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає ТСН.
Зазначається, що на станціях SOCAR ціна на блакитне пальне зросла на 3 грн - до 37,48 грн/л. На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 1 грн/л - до 37,99 і 38,98 грн/л відповідно.
На KLO, "Автотранс", та BVS ціна на автогаз зросла на 1 грн/л - до 39, 38,98 і 38,99 грн/л відповідно. Крім того, на 0,5-3,5 грн/л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", Chipo, "Укрнафта" та інших.
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Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає ТСН.
Зазначається, що на станціях SOCAR ціна на блакитне пальне зросла на 3 грн - до 37,48 грн/л. На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 1 грн/л - до 37,99 і 38,98 грн/л відповідно.
На KLO, "Автотранс", та BVS ціна на автогаз зросла на 1 грн/л - до 39, 38,98 і 38,99 грн/л відповідно. Крім того, на 0,5-3,5 грн/л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", Chipo, "Укрнафта" та інших.
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