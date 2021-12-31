На двох автошляхах на Волині ремонтують дорогу. ФОТО

На двох автошляхах на Волині ремонтують дорогу. ФОТО
На автошляху Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне у селі Піддубці Луцького району тривають ремонтні роботи. Ремонтують і трасу Н-17 Львів-Радехів-Луцьк.

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Волинській області.

Задля продовження терміну служби дорожнього покриття дорожники виконують роботи з герметизації поздовжніх тріщин. Утворення таких деформацій асфальтобетонного покриття пов'язане з дією як температурних напружень, так і напружень від транспортних навантажень.

Спершу тріщину та поверхню асфальтобетонного покриття біля неї дорожники очищують від пилу і бруду високошвидкісним потоком гарячого повітря із застосуванням «теплового списа». Одразу після очищення та нагрівання поверхні тріщину заповнюють бітумно-полімерною мастикою за допомогою спеціальної плавильно-заливальної машини.

На сьогодні ліквідовано понад 1 100 метрів тріщин дорожнього покриття. Роботи виконує підрядне підприємство ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».

Водночас на ділянці дороги Н-22 від Луцька до межі з Рівненською областю продовжує працювати дорожня техніка підрядного підприємства ТзОВ «Унідор Сервіс», яка забезпечує ліквідацію вибоїн дорожнього покриття пневмоструменевим методом. Сьогодні такі ремонтні роботи проводяться у селі Струмівка.
На двох автошляхах на Волині ремонтують дорогу. ФОТО
На двох автошляхах на Волині ремонтують дорогу. ФОТО

Із початку поточного року на автомобільній дорозі Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне від обласного центру Волині до межі з Рівненщиною ліквідовано вибоїни на дорожньому покритті площею понад 11 140 метрів квадратних, зокрема майже 7 тис. метрів квадратних ямковості позбулися пневмоструменевим методом.

Кілька днів тому стартували роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття на автомобільній дорозі національного значення Н-17 Львів-Радехів-Луцьк, що сполучає два обласні центри.

Завдяки застосуванню пневмоструменевого методу дорожники планують позбавитись ямковості на всій протяжності дороги Н-17 в межах Волині.
На двох автошляхах на Волині ремонтують дорогу. ФОТО
На двох автошляхах на Волині ремонтують дорогу. ФОТО

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Теги: Волинь, ремонт доріг
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