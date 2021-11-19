У Луцькому районі злодії проникли до новобудови і викрали будівельне обладнання
Сьогодні, 12:07
Луцькі оперативники розкрили крадіжку дороговартісного будівельного обладнання.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Крадіжка трапилася у період з 13 по 16 травня. Зловмисники проникли до новобудови у селі Струмівка Луцького району та викрали віброплиту Wiber UGMS-16 вагою 120 кг. Пристрій використовується для механічної стабілізації гравієвої і піщаної підсипки, ущільнення ґрунтів та замощення бруківкою ділянок. Його вартість становить понад 30 тис. грн.
У результаті проведених оперативно-пошукових заходів, співробітники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки причетні 29-річний житель Луцького району та 23-річний лучанин. Для транспортування незаконно здобутого майна зловмисники використовували автомобіль Opel Zafira.
Викрадену віброплиту та транспортний засіб правоохоронці вилучили.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Крадіжка трапилася у період з 13 по 16 травня. Зловмисники проникли до новобудови у селі Струмівка Луцького району та викрали віброплиту Wiber UGMS-16 вагою 120 кг. Пристрій використовується для механічної стабілізації гравієвої і піщаної підсипки, ущільнення ґрунтів та замощення бруківкою ділянок. Його вартість становить понад 30 тис. грн.
У результаті проведених оперативно-пошукових заходів, співробітники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки причетні 29-річний житель Луцького району та 23-річний лучанин. Для транспортування незаконно здобутого майна зловмисники використовували автомобіль Opel Zafira.
Викрадену віброплиту та транспортний засіб правоохоронці вилучили.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.
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