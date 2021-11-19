У Луцькому районі злодії проникли до новобудови і викрали будівельне обладнання

Луцькі оперативники розкрили крадіжку дороговартісного будівельного обладнання.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Крадіжка трапилася у період з 13 по 16 травня. Зловмисники проникли до новобудови у селі Струмівка Луцького району та викрали віброплиту Wiber UGMS-16 вагою 120 кг. Пристрій використовується для механічної стабілізації гравієвої і піщаної підсипки, ущільнення ґрунтів та замощення бруківкою ділянок. Його вартість становить понад 30 тис. грн.У результаті проведених оперативно-пошукових заходів, співробітники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки причетні 29-річний житель Луцького району та 23-річний лучанин. Для транспортування незаконно здобутого майна зловмисники використовували автомобіль Opel Zafira.Викрадену віброплиту та транспортний засіб правоохоронці вилучили.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.