«Русскій воєнний корабль … ВСЬО!»: Укрпошта анонсує випуск нової марки

«Русскій воєнний корабль … ВСЬО!»: Укрпошта анонсує випуск нової марки
23 травня, в День морської піхоти України, а також на 40 день після трагічної загибелі російського військового крейсеру «Москва», Укрпошта випустить марку «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!». Марка вийде накладом 5 млн примірників.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Укрпошта".

Нова марка традиційно вийде у двох номіналах: "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!" F для відправлень по Україні та "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!" W для міжнародних відправлень. Вартість аркуша (3 марки та 3 купони) 69 грн та $4,5 відповідно.
«Русскій воєнний корабль … ВСЬО!»: Укрпошта анонсує випуск нової марки

Придбати марку можна буде у більш ніж 1500 відділеннях Укрпошти включно з райцентрами. Щоб уникнути спекуляцій, введено ліміт на продаж марок: 2 блоки по 3 марки будь якого номіналу одному покупцю. Також кожен бажаючий в Україні і світі матиме можливість онлайн-замовлення. Марки і мерч буде представлений на п’яти онлайн-майданчиках, зокрема міжнародних. Окрім марки з актуальним положенням корабля для замовлень онлайн будуть доступні конверти першого дня, футболки, світшоти, магніти.
«Русскій воєнний корабль … ВСЬО!»: Укрпошта анонсує випуск нової марки

На всіх онлайн-майданчиках буде реалізована можливість благодійних донатів на підтримку армії і тих, хто постраждав від воєнних дій.


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Теги: Марка, Укрпошта
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