Бронежилети на 12 млн гривень: СБУ викрила чиновників, які розкрадали гумдопомогу для ЗСУ
Сьогодні, 12:32
СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму більше 12 млн грн.
Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони.
Втім замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів.
Завдяки втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції. Вона буде передана до ЗСУ.
Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи з пошуку решти бронежилетів, а також встановлюються всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми.
Заходи із викриття правопорушень здійснює Департамент кібербезпеки СБУ у взаємодії зі слідчими ДБР та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму більше 12 млн грн.
Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони.
Втім замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів.
Завдяки втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції. Вона буде передана до ЗСУ.
Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи з пошуку решти бронежилетів, а також встановлюються всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми.
Заходи із викриття правопорушень здійснює Департамент кібербезпеки СБУ у взаємодії зі слідчими ДБР та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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