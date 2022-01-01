Бронежилети на 12 млн гривень: СБУ викрила чиновників, які розкрадали гумдопомогу для ЗСУ

СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам.Про це повідомляє пресслужба СБУ.За даними слідства, ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму більше 12 млн грн.Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони.Втім замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів.Завдяки втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції. Вона буде передана до ЗСУ.Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи з пошуку решти бронежилетів, а також встановлюються всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми.Заходи із викриття правопорушень здійснює Департамент кібербезпеки СБУ у взаємодії зі слідчими ДБР та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.