В Україні знову відчутно похолоднішає





Про це на своїй сторінці у Наталка Діденко.



"Вже в суботу дощів в Україні побільшає - пройдуть скрізь, ще й з грозами, окрім Одещини, Миколаївщини, Херсонщини та Криму. У неділю, 22 травня, на Миколи, відчутно похолоднішає, вдень температура повітря знизиться до +12+18 градусів", - написала вона.



Водночас в Укргідрометцентрі зазначили, що 21 травня вночі у північно-західних, північних та східних областях, вдень в Україні, крім південної частини, очікуються грозові дощі. 22 травня невеликі, вночі у східних областях помірні короткочасні дощі, подекуди грози. Температура вночі 7-12°, у південній та східній частині 10-15°, вдень 13-18°, у південній частині та на Закарпатті 19-24°, у північних областях 10-15°. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вдень 21 травня у західних, північних областях, 22 травня місцями в Україні пориви 15-20 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після теплих п'ятниці та суботи, у неділю, 22 травня, до України знову прийде похолодання. Найсвіжішою погода буде у північних областях.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня"Вже в суботу дощів в Україні побільшає - пройдуть скрізь, ще й з грозами, окрім Одещини, Миколаївщини, Херсонщини та Криму. У неділю, 22 травня, на Миколи, відчутно похолоднішає, вдень температура повітря знизиться до +12+18 градусів", - написала вона.Водночас в Укргідрометцентрі зазначили, що 21 травня вночі у північно-західних, північних та східних областях, вдень в Україні, крім південної частини, очікуються грозові дощі. 22 травня невеликі, вночі у східних областях помірні короткочасні дощі, подекуди грози. Температура вночі 7-12°, у південній та східній частині 10-15°, вдень 13-18°, у південній частині та на Закарпатті 19-24°, у північних областях 10-15°. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вдень 21 травня у західних, північних областях, 22 травня місцями в Україні пориви 15-20 м/с.

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