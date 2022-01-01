Які документи потрібні для працевлаштування в країнах Європи





Які особливості реєстрації у різних країнах Європи, як отримати дозвіл на роботу, розповіли експерти OLX, пише



Польща



Близько 400 тис. українців отримали в Польщі PESEL (польський ідентифікаційний номер) та можуть легально працювати. Реєстрація проходить під час в’їзду на прикордонному пункті Польщі або в місцевій адміністрації вже після прибуття. Перебувати в країні можна до 18 місяців. Працевлаштування максимально спрощене - без додаткових документів.



Чехія



На початку травня тут зареєстровано 320 тис. переселенців з України. З 21 березня українці можуть працювати у Чехії без отримання дозволу. А українці з шенгенською, сезонною або спеціальною робочою візою, термін дії якої закінчується менше ніж через 14 днів, можуть подати заявку на отримання спеціальної довгострокової візи.



Німеччина



Кількість переселенців з України у травні досягла 280 тис. осіб. Для реєстрації особи, які не мають візи на короткочасне перебування, можуть отримати посвідку на проживання протягом 90 днів після прибуття. Щоб отримати таку посвідку потрібно подати відповідну заяву в іноземне представництво за місцем проживання. Документ дозволяє перебувати в країні впродовж 1 року з можливістю подовження ще на 2 роки. Цей документ також надає право на допомогу Агенції з працевлаштування.



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Ізраїль



В Ізраїлі не має спрощеної процедури приймання українців, тому великої кількості українців після початку військової агресії Росії не спостерігається. Не просто тут і влаштуватися на роботу, для цього потрібна робоча віза. Її власники мають право запросити до країни членів своїх сімей, які можуть перебувати в Ізраїлі до 90 днів у статусі туристів.



Велика Британія



Оскільки Велика Британія не є членом Євросоюзу, Директива ЄС на неї не поширюється. Для в'їзду в країну потрібно мати родичів всередині країни та заздалегідь отримати візу. Без візи та з можливістю працевлаштування потрапити в країну можна, якщо переселенець знайде спонсора-резидента країни, який зголоситься безкоштовно надати українцю житло на 6 місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Країни Євросоюзу спростили для українців правила в'їзду та перебування в країнах Європи. Статус тимчасового захисту,які там отримують наші громадяни надає їм доступ до легального працевлаштування. За спрощеними правилами українці можуть в’їхати до Великобританії, Ізраїлю, Ірландії, ОАЕ та Японії.Які особливості реєстрації у різних країнах Європи, як отримати дозвіл на роботу, розповіли експерти OLX, пише ТСН Близько 400 тис. українців отримали в Польщі PESEL (польський ідентифікаційний номер) та можуть легально працювати. Реєстрація проходить під час в’їзду на прикордонному пункті Польщі або в місцевій адміністрації вже після прибуття. Перебувати в країні можна до 18 місяців. Працевлаштування максимально спрощене - без додаткових документів.На початку травня тут зареєстровано 320 тис. переселенців з України. З 21 березня українці можуть працювати у Чехії без отримання дозволу. А українці з шенгенською, сезонною або спеціальною робочою візою, термін дії якої закінчується менше ніж через 14 днів, можуть подати заявку на отримання спеціальної довгострокової візи.Кількість переселенців з України у травні досягла 280 тис. осіб. Для реєстрації особи, які не мають візи на короткочасне перебування, можуть отримати посвідку на проживання протягом 90 днів після прибуття. Щоб отримати таку посвідку потрібно подати відповідну заяву в іноземне представництво за місцем проживання. Документ дозволяє перебувати в країні впродовж 1 року з можливістю подовження ще на 2 роки. Цей документ також надає право на допомогу Агенції з працевлаштування.В Ізраїлі не має спрощеної процедури приймання українців, тому великої кількості українців після початку військової агресії Росії не спостерігається. Не просто тут і влаштуватися на роботу, для цього потрібна робоча віза. Її власники мають право запросити до країни членів своїх сімей, які можуть перебувати в Ізраїлі до 90 днів у статусі туристів.Оскільки Велика Британія не є членом Євросоюзу, Директива ЄС на неї не поширюється. Для в'їзду в країну потрібно мати родичів всередині країни та заздалегідь отримати візу. Без візи та з можливістю працевлаштування потрапити в країну можна, якщо переселенець знайде спонсора-резидента країни, який зголоситься безкоштовно надати українцю житло на 6 місяців.

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