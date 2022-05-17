Хто з чоловіків може виїхати за кордон під час воєнного стану





Зовнішня консультантка програми EGAP Дар’я Сидоренко у колонці для «Української Правди»



Хто може покидати країну?



Чоловік може виїхати за кордон, якщо він:



- має трьох і більше дітей;

- доглядає за дитиною самостійно;

- постійно опікується рідними чи іншими людьми, які цього потребують;

- має інвалідність;

- навчається або постійно проживає за кордоном;

- здійснює волонтерську роботу на користь Сил оборони України;

- має відтермінування від призову або непридатність до служби.



Чи може виїхати за кордон чоловік, який виховує трьох і більше дітей?



Так. Але якщо хтось з дітей є повнолітнім, то цей виняток вже не застосовується.



Як підтвердити наявність дітей при перетині кордону?





Потрібно мати один із документів:



- посвідчення батьків багатодітної сім’ї;

- свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей (трьох і більше);

- рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком;

- рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та - піклування про визначення місця проживання дітей з батьком;

- нотаріально посвідчений договір між батьками, який визначає місце - проживання дітей з батьком.



Крім цього, варто взяти із собою свідоцтво про шлюб і свідоцтво про народження дітей.



Що, якщо чоловік має трьох і більше дітей до 18 років, але від різних дружин?





У такому випадку при сплаті аліментів чоловік має право виїхати. Це має підтверджуватись розрахунком державної або приватної виконавчої служби. Для отримання такої довідки потрібно подати до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця один із документів:



- паспорт громадянина України;

- тимчасове посвідчення громадянина України;

- посвідку на постійне проживання чи тимчасове проживання;

- посвідчення біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту;

- посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.



Довідка є безоплатною і видається за три робочі дні. Вона є чинною протягом одного місяця. Також можуть виїжджати ті чоловіки, які усиновили дитину своєї дружини від попереднього шлюбу (або дитину, народжену поза ним) і в актуальному шлюбі мають разом ще двох чи більше дітей.



Чи може виїхати чоловік, який виховує дитину самостійно?





Якщо чоловік виховує дитину сам, він може залишити територію України разом із дитиною. Тоді, крім свідоцтва про народження дитини, при перетині кордону потрібно мати:



- свідоцтво про смерть матері дитини;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав матері дитини;

- рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

- рішення суду про визнання матері безвісно відсутньою;

- рішення суду про оголошення матері померлою;

- рішення суду про визначення місця проживання дитини з батьком;

- рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дитини з батьком.



Це розповсюджується також на самостійних усиновителів, опікунів, піклувальників та батьків-вихователів. Нагадуємо, що під час воєнного стану усиновлювати дітей не можна.



Чи може виїхати за кордон із дитиною чоловік жінки-військової?



Так. Ці зміни внесено 2 квітня. Якщо дитина є неповнолітньою, а дружина проходить військову службу, то чоловік може виїхати за кордон.



Для цього потрібно надати свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про реєстрацію шлюбу з її матір’ю та документ, що підтверджує проходження дружиною одного із видів військової служби.

Але важливо розуміти, що право виїзду за кордон надається лише один раз – якщо такий чоловік повернеться до припинення воєнного стану, повторно виїхати він уже не зможе.



Чи має право виїхати батько дитини з інвалідністю, якщо у дитини є і батько, і матір?



Так, супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України може здійснюватися матір’ю та/або батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями.



Для цього потрібно мати один із документів:



- посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, у - якому зазначено категорію «дитина з інвалідністю»;

- довідка про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю;

- індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

- медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років;

- рішення/розпорядження про встановлення опіки або піклування (для опікуна або піклувальника);

- договір про влаштування дитини до прийомної сім’ї (для прийомного батька);

- договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу (для батька-вихователя);

- письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної - військової адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дитини (для опікуна, піклувальника, прийомного батька, батька-вихователя);



Також необхідно мати свідоцтво про народження дитини.

Важливо: за наявності одного з цих документів батько може виїхати, навіть якщо дитина з інвалідністю вже за кордоном.



А якщо чоловік виховує дитину з інвалідністю?





Такий чоловік може виїхати, якщо на його утриманні перебуває дитина з інвалідністю. Важливо звернути увагу: виїзд дітей з інвалідністю чи інших осіб, які потребують постійного догляду, разом із супроводжувачем-чоловіком може здійснюватися не більше одного разу під час воєнного стану.



Що робити у випадку, коли інвалідність має сам чоловік?





За наявності будь-якої групи інвалідності чоловік має право перетинати кордон. Для цього йому потрібно надати один із документів:



- довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою No 157-1/о;

- посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

- пенсійне посвідчення;

- посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

довідку про отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.



У яких випадках чоловік може виїхати, якщо не має дітей?



Чоловік має посвідчення про відтермінування від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.



Чоловік має висновок військово-лікарської комісії про непридатність.



Чоловік виїхав до інших держав на постійне місце проживання, і це документально підтверджено українськими дипустановами.



Чоловік навчається за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти. Це розповсюджується і на тих, хто вступив на навчання під час воєнного стану.



Чоловік із сил оборони та безпеки постраждав через воєнну агресію росії й потребує лікування за кордоном. Тоді потрібно мати висновок про необхідність направлення особи на лікування за кордон та лист МОЗ про перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.



Чоловік здійснює перевезення для оборонних, медичних, гуманітарних потреб або працює на залізничній дорозі.



Якщо чоловік – іноземець і має посвідку на постійне проживання в Україні, чи може він перетнути кордон?





Так, заборона щодо виїзду стосується лише громадян України, які мають військовий обов’язок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 лютого розпочалося масштабне російське вторгнення в Україну. Від цього дня законодавством заборонено виїжджати за межі України – чоловікам від 18 до 60 років та військовозобов'язаним жінкам. Але всюди є свої винятки: виїхати можуть ті, хто не підлягають призову під час мобілізації.Зовнішня консультантка програми EGAPу колонці для «Української Правди» відповіла на поширені запитання щодо виїзду за кордон чоловіків у воєнний стан.Чоловік може виїхати за кордон, якщо він:- має трьох і більше дітей;- доглядає за дитиною самостійно;- постійно опікується рідними чи іншими людьми, які цього потребують;- має інвалідність;- навчається або постійно проживає за кордоном;- здійснює волонтерську роботу на користь Сил оборони України;- має відтермінування від призову або непридатність до служби.Так. Але якщо хтось з дітей є повнолітнім, то цей виняток вже не застосовується.Потрібно мати один із документів:- посвідчення батьків багатодітної сім’ї;- свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей (трьох і більше);- рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком;- рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та - піклування про визначення місця проживання дітей з батьком;- нотаріально посвідчений договір між батьками, який визначає місце - проживання дітей з батьком.Крім цього, варто взяти із собою свідоцтво про шлюб і свідоцтво про народження дітей.У такому випадку при сплаті аліментів чоловік має право виїхати. Це має підтверджуватись розрахунком державної або приватної виконавчої служби. Для отримання такої довідки потрібно подати до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця один із документів:- паспорт громадянина України;- тимчасове посвідчення громадянина України;- посвідку на постійне проживання чи тимчасове проживання;- посвідчення біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту;- посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.Довідка є безоплатною і видається за три робочі дні. Вона є чинною протягом одного місяця. Також можуть виїжджати ті чоловіки, які усиновили дитину своєї дружини від попереднього шлюбу (або дитину, народжену поза ним) і в актуальному шлюбі мають разом ще двох чи більше дітей.Якщо чоловік виховує дитину сам, він може залишити територію України разом із дитиною. Тоді, крім свідоцтва про народження дитини, при перетині кордону потрібно мати:- свідоцтво про смерть матері дитини;- рішення суду про позбавлення батьківських прав матері дитини;- рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;- рішення суду про визнання матері безвісно відсутньою;- рішення суду про оголошення матері померлою;- рішення суду про визначення місця проживання дитини з батьком;- рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дитини з батьком.Це розповсюджується також на самостійних усиновителів, опікунів, піклувальників та батьків-вихователів. Нагадуємо, що під час воєнного стану усиновлювати дітей не можна.Так. Ці зміни внесено 2 квітня. Якщо дитина є неповнолітньою, а дружина проходить військову службу, то чоловік може виїхати за кордон.Для цього потрібно надати свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про реєстрацію шлюбу з її матір’ю та документ, що підтверджує проходження дружиною одного із видів військової служби.Але важливо розуміти, що право виїзду за кордон надається лише один раз – якщо такий чоловік повернеться до припинення воєнного стану, повторно виїхати він уже не зможе.Так, супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України може здійснюватися матір’ю та/або батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями.Для цього потрібно мати один із документів:- посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, у - якому зазначено категорію «дитина з інвалідністю»;- довідка про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю;- індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;- медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років;- рішення/розпорядження про встановлення опіки або піклування (для опікуна або піклувальника);- договір про влаштування дитини до прийомної сім’ї (для прийомного батька);- договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу (для батька-вихователя);- письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної - військової адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дитини (для опікуна, піклувальника, прийомного батька, батька-вихователя);Також необхідно мати свідоцтво про народження дитини.Важливо: за наявності одного з цих документів батько може виїхати, навіть якщо дитина з інвалідністю вже за кордоном.Такий чоловік може виїхати, якщо на його утриманні перебуває дитина з інвалідністю. Важливо звернути увагу: виїзд дітей з інвалідністю чи інших осіб, які потребують постійного догляду, разом із супроводжувачем-чоловіком може здійснюватися не більше одного разу під час воєнного стану.За наявності будь-якої групи інвалідності чоловік має право перетинати кордон. Для цього йому потрібно надати один із документів:- довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою No 157-1/о;- посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;- пенсійне посвідчення;- посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;довідку про отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.Чоловік має посвідчення про відтермінування від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.Чоловік має висновок військово-лікарської комісії про непридатність.Чоловік виїхав до інших держав на постійне місце проживання, і це документально підтверджено українськими дипустановами.Чоловік навчається за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти. Це розповсюджується і на тих, хто вступив на навчання під час воєнного стану.Чоловік із сил оборони та безпеки постраждав через воєнну агресію росії й потребує лікування за кордоном. Тоді потрібно мати висновок про необхідність направлення особи на лікування за кордон та лист МОЗ про перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.Чоловік здійснює перевезення для оборонних, медичних, гуманітарних потреб або працює на залізничній дорозі.Так, заборона щодо виїзду стосується лише громадян України, які мають військовий обов’язок.

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