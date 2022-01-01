Європейська комісія затвердила план післявоєнної відбудови України

Денис Шмигаль зазначив, що Європейський Союз буде спиратися на план, який розробляє Нацрада з питань повоєнного відновлення України.



Про це він



Шмигаль назвав "суттєвою допомогою" виділення 9 млрд євро макрофінансової допомоги.



"В умовах, коли Росія хоче затягнути війну, наші європейські союзники демонструють, що ми точно не залишимося сам на сам із агресором. Проте головне в цьому плані не гроші. Головне — це офіційно оформлений меседж, що ЄС стане ключовим гравцем у майбутній відбудові України. Ми разом будемо не просто відновлювати те, що зруйнували росіяни, а будемо будувати Нову Україну. За новими європейськими правилами", - зазначив очільник українського уряду.

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