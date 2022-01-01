Сербія допоможе відбудовувати зруйновані міста України

Сербія допоможе відбудовувати зруйновані міста України
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна братиме участь у відбудові українських міст, які зруйнували російські окупанти.

Про це повідомляє УНН із посиланням на RTS.

"Вучич заявив, що Сербія братиме участь у відбудові міст в Україні. Він зазначив, що Сербія та Україна мають можливості розвивати співпрацю в різних сферах, що становлять взаємний інтерес, і наголосив на необхідності продовження роботи над зміцненням економічних відносин, щойно ситуація дозволить", - ідеться у повідомленні.

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Теги: Сербія, президент, Вучич, відбудова міст
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