Сербія допоможе відбудовувати зруйновані міста України
Сьогодні, 20:22
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна братиме участь у відбудові українських міст, які зруйнували російські окупанти.
Про це повідомляє УНН із посиланням на RTS.
"Вучич заявив, що Сербія братиме участь у відбудові міст в Україні. Він зазначив, що Сербія та Україна мають можливості розвивати співпрацю в різних сферах, що становлять взаємний інтерес, і наголосив на необхідності продовження роботи над зміцненням економічних відносин, щойно ситуація дозволить", - ідеться у повідомленні.
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Про це повідомляє УНН із посиланням на RTS.
"Вучич заявив, що Сербія братиме участь у відбудові міст в Україні. Він зазначив, що Сербія та Україна мають можливості розвивати співпрацю в різних сферах, що становлять взаємний інтерес, і наголосив на необхідності продовження роботи над зміцненням економічних відносин, щойно ситуація дозволить", - ідеться у повідомленні.
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