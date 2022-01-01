Сербія допоможе відбудовувати зруйновані міста України

Александар Вучич заявив, що його країна братиме участь у відбудові українських міст, які зруйнували російські окупанти.



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"Вучич заявив, що Сербія братиме участь у відбудові міст в Україні. Він зазначив, що Сербія та Україна мають можливості розвивати співпрацю в різних сферах, що становлять взаємний інтерес, і наголосив на необхідності продовження роботи над зміцненням економічних відносин, щойно ситуація дозволить", - ідеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Сербіїзаявив, що його країна братиме участь у відбудові українських міст, які зруйнували російські окупанти.Про це повідомляє УНН із посиланням на RTS."Вучич заявив, що Сербія братиме участь у відбудові міст в Україні. Він зазначив, що Сербія та Україна мають можливості розвивати співпрацю в різних сферах, що становлять взаємний інтерес, і наголосив на необхідності продовження роботи над зміцненням економічних відносин, щойно ситуація дозволить", - ідеться у повідомленні.

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