На Волині померла зв'язкова УПА «Айстра»
Сьогодні, 21:14
Відійшла у вічність почесна членкиня Союзу українок та Братства ОУН-УПА Любов Несторівни Кригер.
Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської міської територіальної громади.
"Пані Любов була непересічною особистістю, яка гідно пронесла протягом свого майже столітнього життя палку любов до України. У 16-річному віці вона була зв’язковою УПА на псевдо «Айстра», а вже у поважних літах брала активну участь у Помаранчевій революції, Революції Гідності, постійно жертвувала кошти на храми, допомагала плести сітки для наших захисників", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської міської територіальної громади.
"Пані Любов була непересічною особистістю, яка гідно пронесла протягом свого майже столітнього життя палку любов до України. У 16-річному віці вона була зв’язковою УПА на псевдо «Айстра», а вже у поважних літах брала активну участь у Помаранчевій революції, Революції Гідності, постійно жертвувала кошти на храми, допомагала плести сітки для наших захисників", - йдеться у дописі.
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