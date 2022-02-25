У війні з Росією загинули два воїни з Волині
Сьогодні, 21:51
На війні проти Російської Федерації загинули два жителі Луцького району.
Про це повідомили в органах місцевого самоврядування.
Луцький міський голова голова Ігор Поліщук повідомив про загибель лучанина Косова Дмитра Михайловича, 20.09.1985 року народження, який був призваний на військову службу по мобілізації 25.02.2022 року на посаду гранатометника механізованого відділення механізованого взводу механізованого батальйону.
Солдат Косов Дмитро Михайлович загинув 14 травня 2022 року поблизу населеного пункту Успенівка Гуляйпільського району Запорізької області під час виконання бойового завдання.
Інформацію про загибель двох волинян підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
У Боратинській сільській раді повідомили, що у війні за незалежність та волю України загинув ще один її син – 48-річний житель села Промінь Сергій Сахардала. Військовослужбовець, який ніс службу стрільцем-снайпером, загинув під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил противника поблизу Сєвєродонецька Луганської області.
Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв.
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Про це повідомили в органах місцевого самоврядування.
Луцький міський голова голова Ігор Поліщук повідомив про загибель лучанина Косова Дмитра Михайловича, 20.09.1985 року народження, який був призваний на військову службу по мобілізації 25.02.2022 року на посаду гранатометника механізованого відділення механізованого взводу механізованого батальйону.
Солдат Косов Дмитро Михайлович загинув 14 травня 2022 року поблизу населеного пункту Успенівка Гуляйпільського району Запорізької області під час виконання бойового завдання.
Інформацію про загибель двох волинян підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
У Боратинській сільській раді повідомили, що у війні за незалежність та волю України загинув ще один її син – 48-річний житель села Промінь Сергій Сахардала. Військовослужбовець, який ніс службу стрільцем-снайпером, загинув під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил противника поблизу Сєвєродонецька Луганської області.
Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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