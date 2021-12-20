У Луцьку поліція розшукувала хлопчика, який під час тривоги ховався в укритті

В обласному центрі Волині поліція з батьками розшукували дитину, яка під час тривоги заховалася в укритті та не виходила на зв'язок.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.Під час дії тривоги 18 травня на на лінію 102 надійшов виклик про зниклу дитину на одному з проспектів Луцька.Патрульні, які прибули на місце події, виявили жінку-заявницю, слідчо-оперативну групу та хлопчика, якого розшукували.Під час спілкування поліцейські з'ясували, що на час повітряної тривоги хлопчик сховався в укриття сусіднього будинку та не виходив на зв‘язок.Правоохоронці закликають батьків провести бесіду зі своїми дітьми та пояснити, як варто діяти під час дії повітряної тривоги.