У Луцьку поліція розшукувала хлопчика, який під час тривоги ховався в укритті
Сьогодні, 22:41
В обласному центрі Волині поліція з батьками розшукували дитину, яка під час тривоги заховалася в укритті та не виходила на зв'язок.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Під час дії тривоги 18 травня на на лінію 102 надійшов виклик про зниклу дитину на одному з проспектів Луцька.
Патрульні, які прибули на місце події, виявили жінку-заявницю, слідчо-оперативну групу та хлопчика, якого розшукували.
Під час спілкування поліцейські з'ясували, що на час повітряної тривоги хлопчик сховався в укриття сусіднього будинку та не виходив на зв‘язок.
Правоохоронці закликають батьків провести бесіду зі своїми дітьми та пояснити, як варто діяти під час дії повітряної тривоги.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Під час дії тривоги 18 травня на на лінію 102 надійшов виклик про зниклу дитину на одному з проспектів Луцька.
Патрульні, які прибули на місце події, виявили жінку-заявницю, слідчо-оперативну групу та хлопчика, якого розшукували.
Під час спілкування поліцейські з'ясували, що на час повітряної тривоги хлопчик сховався в укриття сусіднього будинку та не виходив на зв‘язок.
Правоохоронці закликають батьків провести бесіду зі своїми дітьми та пояснити, як варто діяти під час дії повітряної тривоги.
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