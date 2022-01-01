Про нові атракціони та закоханих: добрі новини від ВолиньPost за 18 травня
Сьогодні, 23:22
Війна в країні триває досі, тож ми мусимо тримати інформаційний фронт і обов'язково нагадувати вам про позитивні новини, аби підтримувати бойовий дух! Щоразу ми зустрічаємо неймовірних людей, які захоплюють та надихають своїми світлими вчинками, і щоразу радіємо успіхам наших вояків, які борються за наше вільне майбутнє.
Інформаційне агентство ВолиньPost уже традиційно підготувало для вас порцію добра. Сьогодні наша підбірка особливо тепла та обов'язкова для прочитання перед сном!
Середа, 18 травня
На Волині бджолярі беруться відроджувати бортництво: майструють хатинки для бджіл. ВІДЕО
Волинські бджолярі трудяться над майбутніми домівками для бджіл. Та майструють вони не вулики, а так звані дуплянки. Це для ведення лісового бджільництва, коли комах розводять у спеціальних бортях.
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Українські захисники за добу знищили 400 окупантів та 16 танків
А кількість збільшується! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 28300 (+400) осіб,
- танків ‒ 1251 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34) од,
- артилерійських систем – 586 (+8) од,
- РСЗВ - 199 (+1) од,
- засобів ППО - 91 (+1) од,
- літаків – 202 (+1) од,
- гелікоптерів – 167 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 441 (+5),
- крилатих ракет - 102 (+5),
- кораблів/катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2137 (+28) од,
- спеціальної техніки - 43 (+0).
У Луцьку будуть нові атракціони. ВІДЕО
Нині в парку до десятка нових атракціонів. Спершу встановили ті, які найлегше було демонтувати і підходила покрівля. Для інших спеціально готуватимуть майданчики – коситимуть траву, подекуди навіть вкладатимуть бруківку.
Старі ж каруселі реставрують. Коли вони знову стануть гарними та безпечними – зроблять й ілюмінації навколо. З усім фахівці обіцяють впоратися до кінця року.
Російські загарбники бояться нічної «партизанщини» і починають вчити українську, – СБУ
У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами «До побачення».
Аби прослухати розмову окупантів, натисніть на заголовок
В Україні значно потеплішає: холод з 19 травня відступить
Якщо ви встигли трохи померзнути, то вже від завтра, 19 травня, тепло повернеться. На заході України очікується +20+25 градусів.
Американець попросив патрульну поліцію Волині заарештувати його, аби він міг воювати за Україну
Це надзвичайно мило! Патрульні опублікували повідомлення від одного американця, який просить патрульну допомогти Волині йому потрапити в Україну, аби воювати за нас. Ще хтось сумнівається у тому, що ми неодмінно переможемо?
Вимагають повернути у місця постійної дислокації: кілька російських підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні
Кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні та висунули вимогу повернути їх у місця постійної дислокації. Командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори.
Волинський захисник приїхав із зони бойових дій, щоб одружитися
Закохані Андрій та Анна створили нову українську сім’ю! Ми щиро вітаємо молодят і зичимо мирного неба над головою. Нехай кохання ніколи не згасає!
Українців повертається більше, ніж виїжджає за кордон
Добра тенденція, правда ж?
«Середньодобовий потік через кордон коливається від 80 до 85 тисяч осіб, більшість перетинає кордон на в’їзд в Україну. Якщо говорити про категорію українських громадян, то цей показник може коливатися від 30 до 40 тисяч громадян за добу», - зауважив речник ДПСУ Андрій Демченко і додав, що раніше середньодобовий пасажиропотік через кордон становив 70-80 тисяч осіб.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost уже традиційно підготувало для вас порцію добра. Сьогодні наша підбірка особливо тепла та обов'язкова для прочитання перед сном!
Середа, 18 травня
На Волині бджолярі беруться відроджувати бортництво: майструють хатинки для бджіл. ВІДЕО
Волинські бджолярі трудяться над майбутніми домівками для бджіл. Та майструють вони не вулики, а так звані дуплянки. Це для ведення лісового бджільництва, коли комах розводять у спеціальних бортях.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Українські захисники за добу знищили 400 окупантів та 16 танків
А кількість збільшується! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 28300 (+400) осіб,
- танків ‒ 1251 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34) од,
- артилерійських систем – 586 (+8) од,
- РСЗВ - 199 (+1) од,
- засобів ППО - 91 (+1) од,
- літаків – 202 (+1) од,
- гелікоптерів – 167 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 441 (+5),
- крилатих ракет - 102 (+5),
- кораблів/катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2137 (+28) од,
- спеціальної техніки - 43 (+0).
У Луцьку будуть нові атракціони. ВІДЕО
Нині в парку до десятка нових атракціонів. Спершу встановили ті, які найлегше було демонтувати і підходила покрівля. Для інших спеціально готуватимуть майданчики – коситимуть траву, подекуди навіть вкладатимуть бруківку.
Старі ж каруселі реставрують. Коли вони знову стануть гарними та безпечними – зроблять й ілюмінації навколо. З усім фахівці обіцяють впоратися до кінця року.
Російські загарбники бояться нічної «партизанщини» і починають вчити українську, – СБУ
У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами «До побачення».
Аби прослухати розмову окупантів, натисніть на заголовок
В Україні значно потеплішає: холод з 19 травня відступить
Якщо ви встигли трохи померзнути, то вже від завтра, 19 травня, тепло повернеться. На заході України очікується +20+25 градусів.
Американець попросив патрульну поліцію Волині заарештувати його, аби він міг воювати за Україну
Це надзвичайно мило! Патрульні опублікували повідомлення від одного американця, який просить патрульну допомогти Волині йому потрапити в Україну, аби воювати за нас. Ще хтось сумнівається у тому, що ми неодмінно переможемо?
Вимагають повернути у місця постійної дислокації: кілька російських підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні
Кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні та висунули вимогу повернути їх у місця постійної дислокації. Командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори.
Волинський захисник приїхав із зони бойових дій, щоб одружитися
Закохані Андрій та Анна створили нову українську сім’ю! Ми щиро вітаємо молодят і зичимо мирного неба над головою. Нехай кохання ніколи не згасає!
Українців повертається більше, ніж виїжджає за кордон
Добра тенденція, правда ж?
«Середньодобовий потік через кордон коливається від 80 до 85 тисяч осіб, більшість перетинає кордон на в’їзд в Україну. Якщо говорити про категорію українських громадян, то цей показник може коливатися від 30 до 40 тисяч громадян за добу», - зауважив речник ДПСУ Андрій Демченко і додав, що раніше середньодобовий пасажиропотік через кордон становив 70-80 тисяч осіб.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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