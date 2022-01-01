На Волині бджолярі беруться відроджувати бортництво: майструють хатинки для бджіл. ВІДЕО
Сьогодні, 09:18
Волинські бджолярі взялися відроджувати бортництво. Для бджіл майструють спеціальні дуплянки, які розмістять в лісі. Усе для того, аби комахам, які вилітають з вуликів під час роїння, було де оселитися.
Про це повідомляє 12 канал.
Волинські бджолярі трудяться над майбутніми домівками для бджіл. Та майструють вони не вулики, а так звані дуплянки. Це для ведення лісового бджільництва, коли комах розводять у спеціальних бортях.
«Ми хочемо зробити борті, розмістити їх у лісі. Рамки туди ми не ставимо. Якщо рій ввійде – буде собі жити, буде сам собі рамки будувати», – каже очільник ГО «Пасічник Волині» Юрій Мещеряков.
Фахівці пояснюють: під час роїння частина комах вилітає з вуликів, і їм немає де селитися, адже в лісі бджолам виживати складніше.
«У зв’язку з таким масовим вирубуванням лісів дуже мало є дерев, у дуплах яких бджоли можуть природним шляхом поселитися. І наші діди-прадіди займалися виготовленням таких специфічних ніби вуликів, дуплянок, які рої, котрі тікають, могли би поселитися», – розповіла начальниця відділу екології Луцькради Оксана Лисак.
Тож, щоб урятувати ситуацію, волинські бджолярі взялися відроджувати старовинний народний промисел – бортництво. Для цього треба змайструвати спеціальні вулики – борті. Їх роблять із колод і розміщують у лісі. Це максимально схоже на те, як у дикій природі бджоли живуть просто в дуплах дерев.
«В бортях є своя певна конструкція. Бортник не заглядав туди, він міг тільки відкрити дверцята такі», – пояснює Юрій Мещеряков.
Середину висвердлюють. Працюють із сучасними інструментами, бо колишніми зубилами обробляти дерево, кажуть, складно й дуже довго. Зверху дуплянки ще буде дах.
З матеріалами бджолярам допомогла Луцькрада.
«Які зносилися, які вже пройшли процедуру надання дозволу на їх знесення, тому що вони були гнилі і трухляві. Якусь частину деревини можна було використати. І ми сприяли тим, що підібрали матеріал для виготовлення дуплянок. І ця ідея буде мати далі право на життя», – каже Оксана Лисак.
Таких дуплянок поки планують зробити 10-11. Згодом їх облаштують у лісі, аби бджоли вчилися виживати самостійно у природньому середовищі.
До слова, з таких вуликів, якщо рій приживеться, мед можна брати тільки через півтора року. Поки над дуплянками працюють учасники ГО «Пасічник Волині». Та робота, кажуть, кропітка. До ініціативи запрошують доєднуватися й інших бджолярів та лісівників.
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Про це повідомляє 12 канал.
Волинські бджолярі трудяться над майбутніми домівками для бджіл. Та майструють вони не вулики, а так звані дуплянки. Це для ведення лісового бджільництва, коли комах розводять у спеціальних бортях.
«Ми хочемо зробити борті, розмістити їх у лісі. Рамки туди ми не ставимо. Якщо рій ввійде – буде собі жити, буде сам собі рамки будувати», – каже очільник ГО «Пасічник Волині» Юрій Мещеряков.
Фахівці пояснюють: під час роїння частина комах вилітає з вуликів, і їм немає де селитися, адже в лісі бджолам виживати складніше.
«У зв’язку з таким масовим вирубуванням лісів дуже мало є дерев, у дуплах яких бджоли можуть природним шляхом поселитися. І наші діди-прадіди займалися виготовленням таких специфічних ніби вуликів, дуплянок, які рої, котрі тікають, могли би поселитися», – розповіла начальниця відділу екології Луцькради Оксана Лисак.
Тож, щоб урятувати ситуацію, волинські бджолярі взялися відроджувати старовинний народний промисел – бортництво. Для цього треба змайструвати спеціальні вулики – борті. Їх роблять із колод і розміщують у лісі. Це максимально схоже на те, як у дикій природі бджоли живуть просто в дуплах дерев.
«В бортях є своя певна конструкція. Бортник не заглядав туди, він міг тільки відкрити дверцята такі», – пояснює Юрій Мещеряков.
Середину висвердлюють. Працюють із сучасними інструментами, бо колишніми зубилами обробляти дерево, кажуть, складно й дуже довго. Зверху дуплянки ще буде дах.
З матеріалами бджолярам допомогла Луцькрада.
«Які зносилися, які вже пройшли процедуру надання дозволу на їх знесення, тому що вони були гнилі і трухляві. Якусь частину деревини можна було використати. І ми сприяли тим, що підібрали матеріал для виготовлення дуплянок. І ця ідея буде мати далі право на життя», – каже Оксана Лисак.
Таких дуплянок поки планують зробити 10-11. Згодом їх облаштують у лісі, аби бджоли вчилися виживати самостійно у природньому середовищі.
До слова, з таких вуликів, якщо рій приживеться, мед можна брати тільки через півтора року. Поки над дуплянками працюють учасники ГО «Пасічник Волині». Та робота, кажуть, кропітка. До ініціативи запрошують доєднуватися й інших бджолярів та лісівників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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