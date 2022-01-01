На Волині бджолярі беруться відроджувати бортництво: майструють хатинки для бджіл. ВІДЕО





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Волинські бджолярі трудяться над майбутніми домівками для бджіл. Та майструють вони не вулики, а так звані дуплянки. Це для ведення лісового бджільництва, коли комах розводять у спеціальних бортях.



«Ми хочемо зробити борті, розмістити їх у лісі. Рамки туди ми не ставимо. Якщо рій ввійде – буде собі жити, буде сам собі рамки будувати», – каже очільник ГО «Пасічник Волині» Юрій Мещеряков.



Фахівці пояснюють: під час роїння частина комах вилітає з вуликів, і їм немає де селитися, адже в лісі бджолам виживати складніше.



«У зв’язку з таким масовим вирубуванням лісів дуже мало є дерев, у дуплах яких бджоли можуть природним шляхом поселитися. І наші діди-прадіди займалися виготовленням таких специфічних ніби вуликів, дуплянок, які рої, котрі тікають, могли би поселитися», – розповіла начальниця відділу екології Луцькради Оксана Лисак.



Тож, щоб урятувати ситуацію, волинські бджолярі взялися відроджувати старовинний народний промисел – бортництво. Для цього треба змайструвати спеціальні вулики – борті. Їх роблять із колод і розміщують у лісі. Це максимально схоже на те, як у дикій природі бджоли живуть просто в дуплах дерев.



«В бортях є своя певна конструкція. Бортник не заглядав туди, він міг тільки відкрити дверцята такі», – пояснює Юрій Мещеряков.



Середину висвердлюють. Працюють із сучасними інструментами, бо колишніми зубилами обробляти дерево, кажуть, складно й дуже довго. Зверху дуплянки ще буде дах.



З матеріалами бджолярам допомогла Луцькрада.



«Які зносилися, які вже пройшли процедуру надання дозволу на їх знесення, тому що вони були гнилі і трухляві. Якусь частину деревини можна було використати. І ми сприяли тим, що підібрали матеріал для виготовлення дуплянок. І ця ідея буде мати далі право на життя», – каже Оксана Лисак.



Таких дуплянок поки планують зробити 10-11. Згодом їх облаштують у лісі, аби бджоли вчилися виживати самостійно у природньому середовищі.



До слова, з таких вуликів, якщо рій приживеться, мед можна брати тільки через півтора року. Поки над дуплянками працюють учасники ГО «Пасічник Волині». Та робота, кажуть, кропітка. До ініціативи запрошують доєднуватися й інших бджолярів та лісівників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські бджолярі взялися відроджувати бортництво. Для бджіл майструють спеціальні дуплянки, які розмістять в лісі. Усе для того, аби комахам, які вилітають з вуликів під час роїння, було де оселитися.Про це повідомляє 12 канал Волинські бджолярі трудяться над майбутніми домівками для бджіл. Та майструють вони не вулики, а так звані дуплянки. Це для ведення лісового бджільництва, коли комах розводять у спеціальних бортях.«Ми хочемо зробити борті, розмістити їх у лісі. Рамки туди ми не ставимо. Якщо рій ввійде – буде собі жити, буде сам собі рамки будувати», – каже очільник ГО «Пасічник Волині» Юрій Мещеряков.Фахівці пояснюють: під час роїння частина комах вилітає з вуликів, і їм немає де селитися, адже в лісі бджолам виживати складніше.«У зв’язку з таким масовим вирубуванням лісів дуже мало є дерев, у дуплах яких бджоли можуть природним шляхом поселитися. І наші діди-прадіди займалися виготовленням таких специфічних ніби вуликів, дуплянок, які рої, котрі тікають, могли би поселитися», – розповіла начальниця відділу екології ЛуцькрадиТож, щоб урятувати ситуацію, волинські бджолярі взялися відроджувати старовинний народний промисел – бортництво. Для цього треба змайструвати спеціальні вулики – борті. Їх роблять із колод і розміщують у лісі. Це максимально схоже на те, як у дикій природі бджоли живуть просто в дуплах дерев.«В бортях є своя певна конструкція. Бортник не заглядав туди, він міг тільки відкрити дверцята такі», – пояснюєСередину висвердлюють. Працюють із сучасними інструментами, бо колишніми зубилами обробляти дерево, кажуть, складно й дуже довго. Зверху дуплянки ще буде дах.З матеріалами бджолярам допомогла Луцькрада.«Які зносилися, які вже пройшли процедуру надання дозволу на їх знесення, тому що вони були гнилі і трухляві. Якусь частину деревини можна було використати. І ми сприяли тим, що підібрали матеріал для виготовлення дуплянок. І ця ідея буде мати далі право на життя», – каже Оксана Лисак.Таких дуплянок поки планують зробити 10-11. Згодом їх облаштують у лісі, аби бджоли вчилися виживати самостійно у природньому середовищі.До слова, з таких вуликів, якщо рій приживеться, мед можна брати тільки через півтора року. Поки над дуплянками працюють учасники ГО «Пасічник Волині». Та робота, кажуть, кропітка. До ініціативи запрошують доєднуватися й інших бджолярів та лісівників.

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