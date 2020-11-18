Дефіцит пального: перевізники на Волині підняли ціни на квитки, деякі – не виходять у рейс





Про це розповів Ігор Модла.



Також через брак пального перевізники змушені скасовувати деякі рейси.



17 травня, каже Ігор Модла, не відбувся рейс з Вараша Рівненської області. "Вчора теж на приміських маршрутах були кілька відправлень, які не могли прибути у через відсутність пального, але загалом водії намагаються заправлятися", – говорить директор автостанції. З його слів, ситуація щодня змінюється і перевізники повідомляють, чи вдалося їм заправитися і вийти в рейс, чи його потрібно скасувати.



За старою чи новою ціною придбати квиток хотіла волинянка Юлія Расюн. Але перевізник перестав їздити до її села у Володимир-Волинському районі.



"Просто немає пального і все, нічого більше не кажуть. В сусіднє село поїдемо. А який вихід? Немає. Хто ровером, хто як може", – говорить волинянка.



Водій автобуса Луцьк-Львів Святослав 17 травня вийшов у рейс. Чи вийде завтра на роботу, каже, не знає.



"— Скоріше за все, ще й не поїду, бо немає солярки ніде.



– А де ви заправляєтесь зараз, як заправляєтесь?



– По заправках. Кажуть, де є солярка, туди їдемо. Встигаємо – заправляємося. Не встигаємо – не заправляємося", – розповів водій.



Як розповів Суспільному водій міжнародного рейсу до Польщі Луцьк-Пулави Іван, йому вдається заправляється за кордоном. "Дорожче, але без лімітів на кількість пального", – говорить чоловік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вартість квитків на рейсові автобуси, що курсують з Луцької автостанції №1 в середньому здорожчали на 70 %. Це пов'язано з цінами на пальне.Про це розповів Суспільному директор автостанціїТакож через брак пального перевізники змушені скасовувати деякі рейси.17 травня, каже Ігор Модла, не відбувся рейс з Вараша Рівненської області. "Вчора теж на приміських маршрутах були кілька відправлень, які не могли прибути у через відсутність пального, але загалом водії намагаються заправлятися", – говорить директор автостанції. З його слів, ситуація щодня змінюється і перевізники повідомляють, чи вдалося їм заправитися і вийти в рейс, чи його потрібно скасувати.За старою чи новою ціною придбати квиток хотіла волинянка Юлія Расюн. Але перевізник перестав їздити до її села у Володимир-Волинському районі."Просто немає пального і все, нічого більше не кажуть. В сусіднє село поїдемо. А який вихід? Немає. Хто ровером, хто як може", – говорить волинянка.Водій автобуса Луцьк-Львів Святослав 17 травня вийшов у рейс. Чи вийде завтра на роботу, каже, не знає."— Скоріше за все, ще й не поїду, бо немає солярки ніде.– А де ви заправляєтесь зараз, як заправляєтесь?– По заправках. Кажуть, де є солярка, туди їдемо. Встигаємо – заправляємося. Не встигаємо – не заправляємося", – розповів водій.Як розповів Суспільному водій міжнародного рейсу до Польщі Луцьк-Пулави Іван, йому вдається заправляється за кордоном. "Дорожче, але без лімітів на кількість пального", – говорить чоловік.

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