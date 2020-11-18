Дефіцит пального: перевізники на Волині підняли ціни на квитки, деякі – не виходять у рейс
Сьогодні, 09:49
Вартість квитків на рейсові автобуси, що курсують з Луцької автостанції №1 в середньому здорожчали на 70 %. Це пов'язано з цінами на пальне.
Про це розповів Суспільному директор автостанції Ігор Модла.
Також через брак пального перевізники змушені скасовувати деякі рейси.
17 травня, каже Ігор Модла, не відбувся рейс з Вараша Рівненської області. "Вчора теж на приміських маршрутах були кілька відправлень, які не могли прибути у через відсутність пального, але загалом водії намагаються заправлятися", – говорить директор автостанції. З його слів, ситуація щодня змінюється і перевізники повідомляють, чи вдалося їм заправитися і вийти в рейс, чи його потрібно скасувати.
За старою чи новою ціною придбати квиток хотіла волинянка Юлія Расюн. Але перевізник перестав їздити до її села у Володимир-Волинському районі.
"Просто немає пального і все, нічого більше не кажуть. В сусіднє село поїдемо. А який вихід? Немає. Хто ровером, хто як може", – говорить волинянка.
Водій автобуса Луцьк-Львів Святослав 17 травня вийшов у рейс. Чи вийде завтра на роботу, каже, не знає.
"— Скоріше за все, ще й не поїду, бо немає солярки ніде.
– А де ви заправляєтесь зараз, як заправляєтесь?
– По заправках. Кажуть, де є солярка, туди їдемо. Встигаємо – заправляємося. Не встигаємо – не заправляємося", – розповів водій.
Як розповів Суспільному водій міжнародного рейсу до Польщі Луцьк-Пулави Іван, йому вдається заправляється за кордоном. "Дорожче, але без лімітів на кількість пального", – говорить чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному директор автостанції Ігор Модла.
Також через брак пального перевізники змушені скасовувати деякі рейси.
17 травня, каже Ігор Модла, не відбувся рейс з Вараша Рівненської області. "Вчора теж на приміських маршрутах були кілька відправлень, які не могли прибути у через відсутність пального, але загалом водії намагаються заправлятися", – говорить директор автостанції. З його слів, ситуація щодня змінюється і перевізники повідомляють, чи вдалося їм заправитися і вийти в рейс, чи його потрібно скасувати.
За старою чи новою ціною придбати квиток хотіла волинянка Юлія Расюн. Але перевізник перестав їздити до її села у Володимир-Волинському районі.
"Просто немає пального і все, нічого більше не кажуть. В сусіднє село поїдемо. А який вихід? Немає. Хто ровером, хто як може", – говорить волинянка.
Водій автобуса Луцьк-Львів Святослав 17 травня вийшов у рейс. Чи вийде завтра на роботу, каже, не знає.
"— Скоріше за все, ще й не поїду, бо немає солярки ніде.
– А де ви заправляєтесь зараз, як заправляєтесь?
– По заправках. Кажуть, де є солярка, туди їдемо. Встигаємо – заправляємося. Не встигаємо – не заправляємося", – розповів водій.
Як розповів Суспільному водій міжнародного рейсу до Польщі Луцьк-Пулави Іван, йому вдається заправляється за кордоном. "Дорожче, але без лімітів на кількість пального", – говорить чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Дефіцит пального: перевізники на Волині підняли ціни на квитки, деякі – не виходять у рейс
Сьогодні, 09:49
У Луцьку під час пожежі в п’ятиповерхівці загинув 45-річний чоловік, 20 людей евакуювали. ФОТО
Сьогодні, 09:29
На Волині бджолярі беруться відроджувати бортництво: майструють хатинки для бджіл. ВІДЕО
Сьогодні, 09:18
Росія завдала ракетного удару по Дніпру
Сьогодні, 08:59
Росія продовжує завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах по всій території України, – Генштаб
Сьогодні, 08:44
Медіа